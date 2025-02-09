【即時短評】不信河神喚不回 只差中央臨門一腳

二仁溪汙染半世紀，有毒電子廢棄經年累月釋出有毒物質汙染河川與環境，美麗的岸堤與蜿蜒河川讓民眾漸忘了這段歷史，是美麗與哀愁的對照和諷刺。「不信河神喚不回」的口號持續被環保人士提起，他們的拯救河川行動一如過往沒有停止，就只差行政院的臨門一腳。

早年二仁溪下游廢五金、熔煉工廠林立，成了電子廢棄物處理的世界工廠，加上支流三爺溪工廠多，廢水的排入，使得二仁溪成了黑河，出海口的鰻魚苗不見了，溪內常見的魚蝦也消失了。環團與當地居民為守護環境河川，不斷抗議與倡議，這些製造汙染的業者消失了，但有毒電子廢棄物還沒消失，只是靜靜地躺在河床裡。

年復一年過了數十年，隨著中上游、支流的生活、畜牧、工業廢水汙染改善，水質逐漸變清，主要河段也由嚴重汙染成為中度汙染，但這些電子廢棄物沒清理掉，汙染就持續。這些超過50年的廢棄物已成古董，台南社大為守護二仁溪，讓更多民眾珍惜河川，開了考古課程，讓大人小孩用考古方式了解溪內的電子廢棄物。也持續辦二仁溪踏查，了解及觀察二仁溪的生態；台灣濕盟也倡議二仁溪畫為溼地保護區。

前仆後繼的守護行動持續透過課程、行動點亮，提醒大家不要忘記這條被毒害了半世紀的河川。老一輩居民回憶，廢五金正盛的年代，家庭多了拆解廢電子零件的代工，拆完了金屬就把其他廢棄物往河岸丟，到最後已弄不清楚是誰造的孽，而成歷史共業。回憶來時路，有居民也覺得不該，認為當初環保意識不夠，沒想到後果這麼嚴重。

台南縣市合併後，市府大力向中央爭取全面整治二仁溪的經費，但都只聞樓梯響，好不容易現在樓梯響了，就差行政院臨門一腳。環團與市府也相信，早在總統賴清德當立委，就關心二仁溪汙染問題，當了市長也想全面清除電子廢棄物，如今有了整治的最好方法，時機已到，更待何時。但二仁溪電子廢棄物到底有多少，是否超過4萬公噸，都還未知數，也唯有經費更足，一次做到底才能徹底解決問題。