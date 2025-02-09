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地方護風水 嘉縣南新派出所遷址受阻

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣太保市南新派出所擬遷建水牛公園旁，居民憂影響「水牛穴」風水，昨晚請神降駕指示。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市南新派出所擬遷建水牛公園旁，居民憂影響「水牛穴」風水，昨晚請神降駕指示。記者黃于凡／攝影

嘉縣太保市南新派出所擬拆除重建，新址選在水牛公園旁，地方耆老憂破壞風水地理，恐壓到「水牛穴」「牛尾」，拉白布條抗議，昨晚請神降駕指示。警察局長李權哲說，土地不好取得，希望在不影響風水前提下新建派出所，將持續與地方溝通協調。

南新里長葉全成說，南新派出所遷址地點是村莊居民、地方耆老深信的「水牛穴」風水地理，水牛厝牛將軍是地方世代流傳重要信仰，更是水牛厝地區居民和外出遊子精神寄託，如今派出所將建在水牛穴牛尾出水口，恐破壞「牛將軍」風水，將對地方造成影響。

議員詹琬蓁說，南新派出所轄區涵蓋太保市5個里，服務約1萬6千多名居民，目前空間不足使用，不但停車困難，連員警製作筆錄都難有足夠空間，已不符合實際使用效益，去年3月臨時會質詢提出，獲縣長翁章梁認同應該要遷建。

警察局長李權哲說，南新派出所現有空間不足使用，去年4月內政部次長吳容輝現勘，選定水牛公園旁縣府土地，預計斥資1億元新建派出所廳舍，會尊重地方意見，盡量避免破壞當地風水，也可討論景觀設計方案，希望與地方共好，將持續與居民溝通。

建設處長郭良江表示，南新國小缺乏通學步道，預計拆除學校旁天橋，打掉派出所圍牆，新建人行步道；近年太保市人口增加，派出所空間不足使用，才須另覓地遷建，目前通學步道工程修正計畫中，若派出所無法遷建，會繼續進行通學步道工程。

水牛 溝通 風水

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