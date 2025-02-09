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新聞眼／搶救南台母親河 端看執政黨決心
二仁溪汙染半世紀，有毒電子廢棄物經年累月釋出毒物汙染河川與環境，美麗的岸堤與蜿蜒的河川讓民眾漸忘這段歷史，殊不知表面的美麗景象竟是一大諷刺；雖然環團堅信「不信河神喚不回」，但整治方案連前瞻基礎建設的親水計畫也沒沾上邊，政府拯救河川的效率牛步，至今仍拒河神於千里之外。
早年二仁溪下游廢五金、熔煉工廠林立，成了電子廢棄物處理的世界工廠，二仁溪成了黑河，出海口的鰻魚苗不見了，溪內常見的魚蝦也消失，獨留有毒電子廢棄物還靜靜地躺在河床上。
年復一年，二仁溪中上游、支流的生活、畜牧、工業廢水汙染改善，水質逐漸變清，主要河段也由嚴重汙染成為中度汙染，但下游這些電子廢棄物還在，汙染等於沒有改善，環團倡議二仁溪劃為濕地保護區的夢想也僅止於空中樓閣。
在地民間前仆後繼的守護二仁溪行動，持續透過課程、活動，提醒大家不要忘了這條被毒害半世紀的河川。但更關鍵的是政府主導的整治行動要及早開始，搶救母親河無關政治，在長期綠色執政的台南、高雄兩市延宕多年，對得起民進黨「愛鄉土」的創黨精神嗎？
台南縣市合併後，市府大力向中央爭取全面整治二仁溪的經費，但都只聞樓梯響，現在只差行政院臨門一腳，何況這也是總統賴清德早年就關心的問題，能否一次搞定、徹底解決，端看執政黨決心。
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