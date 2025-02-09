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10年爭取整治二仁溪 經費翻倍 汙染擴大

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南與高雄交界的二仁溪下游河底有大量有毒電子廢棄物，環團呼籲趕緊全面整治。圖／聯合報系資料照片
台南與高雄交界的二仁溪下游河底有大量有毒電子廢棄物，環團呼籲趕緊全面整治。圖／聯合報系資料照片

整治二仁溪早有倡議，10年前估算清理費只要5、6億，延宕至今已倍增，而且還付出更嚴重的環境成本，環團發現，電子廢棄物足跡已擴及下游的黃金海岸，清理行動迫在眉睫。

民國60年代起，二仁溪畔興起專門處理廢棄電子零件的熔煉業，業者從國外進口廢棄電子零件，將可用金屬熔煉成金屬塊，過程中大量的電子廢棄物被棄置在岸邊及河川內，加上熔煉過程的廢水汙染，缺乏有效管理，下游河段如「黑河」，造成二仁溪成為嚴重汙染河川。

2001年政府全面掃蕩及拆除熔煉工廠，部分業者轉往他國發展，但河床內含重金屬電子廢棄物依然存在，過去都只清除裸露處，甚至因沒經費處理，以及考量橋梁安全，二仁溪橋下的廢棄物暫用混凝土覆蓋處理。

環保團體倡議全面清除二仁溪電子廢棄物，30多年來從未間斷，南市府10多年也持續爭取全面整治經費，但都未果，甚至政府部門之間還為了責任歸屬等問題打行政訴訟，最後判決二仁溪電子廢棄物應由南市府清理，為國內少見例子。

南市議員郭鴻儀表示，多年前清除二仁溪電子廢棄物經費預估只要5、6億，時隔多年萬物齊漲，倍增到11.5億，若不快點清除，費用會持續增加。但最重要的是，這些重金屬廢棄物持續汙染河川，有時看到一些移工釣到好幾斤的大鱸魚，都擔心魚吃下肚有害健康。期待二仁溪汙染整治一次到位，才能治水、親水。

台南社大研究員晁瑞光長期做海廢調查，發現去年幾次颱風侵襲，黃金海岸沙灘已出現廢棄電子零件，研判就是二仁溪的電子廢棄物，長期被沖到出海口後，又被大浪捲到沙灘，若不早點清除，會擴大汙染面積，也不利養殖業發展。

廢棄物 沙灘 黃金

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