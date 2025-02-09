拯救二仁溪 擬花3年清電子毒物

台南、高雄交界的二仁溪有近4萬噸有毒電子廢棄物躺在溪底半世紀，等待全面整治，行政院已初審通過三年內花11.5億元的清理草案，是國內被有毒廢棄物汙染最久的河川。台南市環保局盼今年展開整治，徹底解決這項環境沉痾。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，早期和高雄市茄萣舢筏協會為了拯救二仁溪，喊出「不信河神喚不回」口號，時任立委的總統賴清德也關心並參與，也為取締及拆除非法工廠，陪時任環保署長郝龍斌與環團會談，期待行政院加速整治作業，把河神找回來。

二仁溪有毒電子廢棄物汙染起於民國60年代，數以萬噸躺在河川內遲未全面清理，大雨過後，河床就有電子廢棄物裸露，檢測裸露處重金屬都超標。為了徹底解決二仁溪汙染，南市環保局2023年向環境部爭取近千萬元，與工研院合作選定地點做實驗性清除計畫，並設法回收可用的金屬，降低清除費用。

南市環保局去年底提出清理計畫，國發會也邀相關部門開會擬定方針。去年底環保局把清理計畫草案送中央審議，行政院已初審通過，確認一次核定，分3年編列預算執行，免去每年都要招標的程序，加速作業。

目前清點的汙染場址共4處，台南3處、高雄1處，南市環保局整合高雄市的清理規畫報給環境部，總經費約11.5億，台南獲9億多元，高市2億多。南市環保局長許仁澤說，若經費核定，會採用比去年示範場址清理更精進的方式處理，目前正找尋行水區外適合的國有地作為電子廢棄物暫時處理場，未來場內會維持有進有出，避免堆積過多廢棄物。

許仁澤表示，二仁溪橋下廢棄物因在橋墩下且被混凝土包裹住，除涉及橋梁安全，也必須先與居民溝通。而二仁溪南萣橋下游170公尺處場址為文賢濕地，涉及生態，還須與環團討論，商討最好的清理方式。因此會與環團、居民建立參與機制平台，一起守護二仁溪。