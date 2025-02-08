影／嘉縣南新派出所擬遷建 神明降駕指示不宜伐動興木
嘉義縣太保市南新派出所擬拆除重建，新址選在水牛公園旁，地方憂破壞風水地理，恐壓到「水牛穴」的「牛尾」，村民今晚請神扶鑾指示，不宜伐動興木。警察局長李權哲說，土地不好取得，希望在不影響風水前提下新建派出所，將持續與地方溝通協調。
乩童起乩原欲請示「水牛將軍」，但由玉皇上帝降駕，先給出一首詩「玉扶沙盤示民意，皇筆祖先保原地。上恩德賜子孫留，帝表勿伐靈牛氣。」，並指示「今日登台為本庒一大事而來，吾詩中已明意，本庒牛靈穴不宜伐動興木，知意乎，不可動。」
後續還指出「前人所遺留靈穴，可保蔭子民代代興旺，反之破壞動氣則殃及庒運百姓，神人都要戮力合作化解，牛靈氣穴好不容易恢復運轉，大家要好好珍惜。」另也給出建議，可以「往西」尋找派出所新址。
南新里長葉全成說，南新派出所遷址地點是村莊居民、地方耆老深信的「水牛穴」風水地理，水牛厝牛將軍是地方世代流傳重要信仰，更是水牛厝地區居民和外出遊子精神寄託，如今派出所將建在水牛穴牛尾出水口，恐破壞水牛將軍風水，將對地方造成影響。
議員詹琬蓁說，南新派出所轄區涵蓋太保市5個里，服務約1萬6千多名居民，目前空間不足使用，不但停車困難，連員警在製作筆錄時都難有足夠空間，已不符合實際使用效益，去年3月臨時會質詢時提出，獲縣長翁章梁認同應該要遷建。
警察局長李權哲說，南新派出所現有空間不足使用，去年4月內政部次長吳容輝現勘，選定水牛公園旁的縣府土地，預計斥資1億元新建派出所廳舍，會尊重地方意見，盡量避免破壞當地風水，也可討論景觀設計方案，希望與地方共好，將持續與居民溝通。
建設處長郭良江說，南新國小缺乏通學步道，預計拆除學校旁天橋，並打掉派出所圍牆，新建人行步道；近年太保市人口增加，派出所空間已不足使用，才須另地遷建，目前通學步道工程還在修正計畫中，若派出所無法遷建，也會繼續進行通學步道工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言