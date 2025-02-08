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台南鹿耳門聖母廟高空煙火無人機大秀 估湧數十萬人潮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲晚間出席安南區土城正統鹿耳門聖母廟古禮鞭春牛後民眾爭搶春牛祈保平安。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲晚間出席安南區土城正統鹿耳門聖母廟古禮鞭春牛後民眾爭搶春牛祈保平安。圖／台南市政府提供

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟，一年一度新春花火迎春牛系列活動今晚盛大的高空煙火秀掀起高潮，首度結合500架無人機展演，並帶來三場高空煙火與兩場蜂炮六門施放，每年均吸引大批人潮擠得水泄不通，廟方主委在典禮致詞表示，估計廟內外及周邊吸引70萬民眾觀看。

台南市長黃偉哲、鹿耳門聖母廟主委鄭深池、立委陳亭妃、林俊憲，以及市議員郭信良、蔡麗青、黃麗招、李中岑、邱昭勝均出席盛會，來自日本福島縣的外賓也特地參與今日的鞭春牛與啟炮儀式，包括福島縣白河市長鈴木和夫、西鄉村長高橋廣志、泉崎村長箭內憲勝及中島村長加藤幸一，為活動增添國際交流色彩，也象徵台日文化連結更加緊密。

黃偉哲表示，正統鹿耳門聖母廟的煙火表演不僅是一場震撼的視覺享受，還蘊含著祈求聖母保佑市民平安、健康與幸福的意涵，祝福今日前來參與盛會的信徒與民眾，小龍年一切順心如意，事事圓滿。

正統鹿耳門聖母廟表示，今年煙火秀的啟炮儀式特別以500架無人機排列出媽祖圖像及千里眼、順風耳等成為活動亮點。煙火表演包含「金蛇燒圖」與「環廟飛龍在天」，象徵揮別青龍年、迎接小龍年。此外，瀑布煙火、彩虹落葉煙火、許願煙火及360度環廟煙火等，為民眾帶來前所未有的視覺饗宴，也吸引大批攝影愛好者提前卡位只為拍下美麗的照片。

2025正統鹿耳門聖母廟「新春花火迎春牛」活動結合音樂、藝術與地方文化，下午1時30分起由舞蹈、音樂及藝陣表演揭開序幕，傍晚6時展開踩街遊行，而眾所矚目的蜂炮與高空煙火秀則於晚間8時正式點燃。整場演出包括無人機燈光展演、三階段高空煙火與蜂炮六門，交錯進行，長達近兩小時，精彩不間斷。

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟晚間依循古禮舉行鞭春牛與啟炮儀式。圖／台南市政府提供
台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟晚間依循古禮舉行鞭春牛與啟炮儀式。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲晚間出席安南區土城正統鹿耳門聖母廟古禮鞭春牛與啟炮儀式。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲晚間出席安南區土城正統鹿耳門聖母廟古禮鞭春牛與啟炮儀式。圖／台南市政府提供
台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟晚間依循古禮舉行鞭春牛與啟炮儀式。圖／台南市政府提供
台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟晚間依循古禮舉行鞭春牛與啟炮儀式。圖／台南市政府提供
台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟晚間施放高空煙火，估湧入數十萬人潮觀看。圖／取自直播
台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟晚間施放高空煙火，估湧入數十萬人潮觀看。圖／取自直播

煙火秀 龍年

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