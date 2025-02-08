台南鹿耳門聖母廟高空煙火無人機大秀 估湧數十萬人潮

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟，一年一度新春花火迎春牛系列活動今晚盛大的高空煙火秀掀起高潮，首度結合500架無人機展演，並帶來三場高空煙火與兩場蜂炮六門施放，每年均吸引大批人潮擠得水泄不通，廟方主委在典禮致詞表示，估計廟內外及周邊吸引70萬民眾觀看。

台南市長黃偉哲、鹿耳門聖母廟主委鄭深池、立委陳亭妃、林俊憲，以及市議員郭信良、蔡麗青、黃麗招、李中岑、邱昭勝均出席盛會，來自日本福島縣的外賓也特地參與今日的鞭春牛與啟炮儀式，包括福島縣白河市長鈴木和夫、西鄉村長高橋廣志、泉崎村長箭內憲勝及中島村長加藤幸一，為活動增添國際交流色彩，也象徵台日文化連結更加緊密。

黃偉哲表示，正統鹿耳門聖母廟的煙火表演不僅是一場震撼的視覺享受，還蘊含著祈求聖母保佑市民平安、健康與幸福的意涵，祝福今日前來參與盛會的信徒與民眾，小龍年一切順心如意，事事圓滿。

正統鹿耳門聖母廟表示，今年煙火秀的啟炮儀式特別以500架無人機排列出媽祖圖像及千里眼、順風耳等成為活動亮點。煙火表演包含「金蛇燒圖」與「環廟飛龍在天」，象徵揮別青龍年、迎接小龍年。此外，瀑布煙火、彩虹落葉煙火、許願煙火及360度環廟煙火等，為民眾帶來前所未有的視覺饗宴，也吸引大批攝影愛好者提前卡位只為拍下美麗的照片。