另類震災！台南知名東山龍眼烘焙窯 估上千口因地震毀損

近期台南地區頻繁發生強震，不僅民宅出現裂痕，東山區農民賴以維生的龍眼域烘焙窯也遭到毀損。據農會總幹事余淑琴表示，受損窯口粗估已超過千座，無論平地或山區都發生坍塌，修復工程將耗費大量時間，今年的龍眼乾產量恐受影響，部分農民更面臨無法求償的困境。

立委陳亭妃表示，接獲地方陳情後已立即向農業部部長陳駿季提出要求，盡速協助農民修復受損烘焙窯，並研擬適當的補助措施，以加快復原進度，確保龍眼產業穩定，讓農民安心重建。