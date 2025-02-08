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另類震災！台南知名東山龍眼烘焙窯 估上千口因地震毀損

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南東山區龍眼烘焙窯遭到地震毀損，農會初估受損窯口粗估已超過千座。圖／立委陳亭妃提供
台南東山區龍眼烘焙窯遭到地震毀損，農會初估受損窯口粗估已超過千座。圖／立委陳亭妃提供

近期台南地區頻繁發生強震，不僅民宅出現裂痕，東山區農民賴以維生的龍眼域烘焙窯也遭到毀損。據農會總幹事余淑琴表示，受損窯口粗估已超過千座，無論平地或山區都發生坍塌，修復工程將耗費大量時間，今年的龍眼乾產量恐受影響，部分農民更面臨無法求償的困境。

立委陳亭妃表示，接獲地方陳情後已立即向農業部部長陳駿季提出要求，盡速協助農民修復受損烘焙窯，並研擬適當的補助措施，以加快復原進度，確保龍眼產業穩定，讓農民安心重建。

農業部說明，已請台南市政府農業局提報行政院，申請將東山列為震災區，並由市府統籌農業震災復原計畫，以利後續復建事宜。陳亭妃說，將持續關注並監督後續進展，確保農民能獲得實質幫助，讓東山龍眼產業得以延續，農民生計不受影，共度難關。

台南東山區龍眼烘焙窯遭到地震毀損，農會初估受損窯口粗估已超過千座。圖／立委陳亭妃提供
台南東山區龍眼烘焙窯遭到地震毀損，農會初估受損窯口粗估已超過千座。圖／立委陳亭妃提供
台南東山區龍眼烘焙窯遭到地震毀損，農會初估受損窯口粗估已超過千座。圖／立委陳亭妃提供
台南東山區龍眼烘焙窯遭到地震毀損，農會初估受損窯口粗估已超過千座。圖／立委陳亭妃提供

農業部 農民

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