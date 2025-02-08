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雲林五股開臺尊王16日過爐 席開近千桌呷平安

中央社／ 雲林縣8日電

雲林縣五股開臺尊王16日辦理過爐活動，將從四湖鄉三條崙移至大埤鄉豐田村成功廟，路程逾50公里，5股13庄上千人動員，屆時準備近千桌平安宴，歡迎民眾共襄盛舉「呷平安」。

五股開臺尊王信仰文化以鄭成功為信仰核心，其源於清乾隆末年間，鄭氏後代5兄弟供奉祖先鄭成功神像，嗣後因五房兄弟分居雲嘉地區，改由五房兄弟輪流請回鎮宅恭拜一年，沿襲迄今已有百年歷史，有神無廟，此為橫跨雲林縣四湖鄉、崙背鄉、斗南鎮、虎尾鎮、大埤鄉與嘉義縣溪口鄉等5股13庄的縣定無形文化資產

中華五股開臺尊王協會理事長王萬來今天說，今年過爐將從四湖鄉三條崙海清宮過爐至大埤鄉豐田村成功廟，總路程超過50公里，沿途經過四湖、元長、虎尾、大埤等鄉鎮，是經過鄉鎮最多且路徑最長的一條香路。5股13庄動員上千人加上隨行信眾，預計超過萬人參與。

王萬來表示，五股開台尊王年年過爐，每年由不同的村落值年，但仍保留「各股自有顏色」、「配掛紀章」、「過股點交」、「神龕啟封」、「一股請四股」、「歷屆爐主隨駕」等獨特民俗，民國105年登錄為雲林縣民俗文化資產。

協會將於14日先點交文物，並幫國姓公及其左右護法甘爺、萬爺公換上新神衣，考量正駕座神尊的神帽使用70多年，材質不可考且難以修復，將為其更換新神帽；此外近日金價飆漲，考量鎔金將有損耗，因此決議擇年鎔金。

五股開臺尊王16日上午7時點起馬炮，預計傍晚抵達大埤鄉豐田村成功廟，當天將席開近千桌讓民眾們「呷平安」，歡迎全台鄉親共襄盛舉，感受雲嘉地區盛會。

兄弟 文化資產 鄭成功

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