媽祖開啟交流！台南安平天后宮受邀印尼元宵嘉年華及遶境

台南市安平開台天后宮受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，今天舉行授旗典禮，市長黃偉哲上香祈福，祝福安平開台天后宮代表團前往印尼一切順利，並盼透過台灣的媽祖文化來提升兩國宗教交流。

安平開台天后宮受印尼民間團體邀請，將於2月到11日至15日前往印尼茂物市、萬隆市參加當地的元宵嘉南華，而天后宮的媽祖神尊及神轎也跟隨前往並在當地進行遶境為當地民眾祈福，另外台灣開台西來庵的家將團也一起前往表演，將台灣的媽祖文化、宗教文化在當地展現出來。

黃偉哲表示，安平開台天后宮是台南最重要的宗教聖地之一，亦是信仰中心，此次前往印尼與宗教文化交流，不僅會有印尼政府高層一起參加，相信也能讓許多印尼華人或當地民眾，感受到台灣宗教文化的珍貴。

黃偉哲指出，此次參與印尼元宵嘉年華的還有西來庵家將團，台南是台灣家將文化集大成所在地之一，有越來越多年輕人願意了解並投入，具有文化傳承的意義。同樣的，印尼的宗教也有人偶或面具藝術等獨特的文化特色，透過參與當地的元宵嘉年華，台印雙方可望激盪出更多交流火花。

安平區公所表示，安平開台天后宮是台南安平的地方信仰中心，1661年鄭成功來台也帶來了湄洲祖廟的媽祖神尊，做為旗艦上的護軍媽祖。荷蘭人撤出福爾摩沙後，國姓爺落腳大員，並改地名為安平，原先荷蘭人的教堂成了天妃宮，也是台灣本島第一座官設媽祖廟。