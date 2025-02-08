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阿里山林下經濟種台灣金線連 克服病蟲害慶豐收

中央社／ 嘉義縣8日電

林業及自然保育署嘉義分署民國110年起輔導林下經濟政策，種植台灣金線連，經無數次失敗，去年終於克服各種病害與蟲害挑戰，找到最佳栽培方式，增加林農經濟收益。

林業署嘉義分署今天發布新聞稿表示，林業及自然保育署嘉義分署輔導嘉義地區林業合作社、社區及林農參與林下經濟政策，4年多來提供專家技術諮詢，讓栽植「台灣金線連」這曾經是眾人眼中最困難的產業，成功在阿里山中低海拔森林穩定生產。

阿里山林業生產合作社及草山社區合作社林農們在去年共計生產近百斤生鮮台灣金線連，嘉義分署並透過多元主題課程，讓台灣金線連的利用貼近在地文化，有效永續且多元發展森林資源。

阿里山林業生產合作社理事長鄧同敬表示，在嘉義分署持續輔導陪伴，合作社林農們經過無數次的失敗與汲取經驗，終於克服各種病害與蟲害的挑戰，找到最佳栽培台灣金線連方式，這次豐收不僅增加社員們經濟收益，更讓原先觀望的林農們都躍躍欲試。

林業署嘉義分署長張岱表示，嘉義山區林下經濟台灣金線連、段木香菇產量愈趨穩定，嘉義分署則持續協助林農們把阿里山生產的優質林下經濟產品共同以「林下良品」品牌推展，讓消費者認識「林下良品」以及林下經濟職人們，並進而以行動支持友善栽培、永續森林經營。

張岱說，下階段分署將透過多元課程，結合多元、創新議題與體驗，讓林下經濟產業從契作生產，逐步開拓到創新應用、相關產品與遊程開發，進而到融入在地特色與文化，結合森林療癒遊程及體驗，發展六級化產業，開創了永續林業的嶄新面向。

嘉義 阿里山

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