快訊

「太陽花女神」涉毒在美落網 暢銷作家揭黑歷史：大快人心

大S往生也炒作…抖音高層震怒 副總裁親揭查封張蘭、汪小菲帳號真相

台南春節湧入千萬遊客 KUSO「魚頭君」延續人氣至元宵

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民眾拍攝各種魚頭君KUSO合照。圖／台南市觀旅局提供
民眾拍攝各種魚頭君KUSO合照。圖／台南市觀旅局提供

今年9天春節連假，台南整體旅遊人次突破千萬，旅宿業住房率近9成。台南市觀光旅遊吉祥物「魚頭君」今年化身大型水上氣偶，象徵遇水則發及年年有餘，帶來滿滿年味。民眾拍攝KUSO照片在「台南旅遊」粉絲專頁參加活動，還有機會抽中「魚頭君春節年年有餘福袋」，展期至12日元宵節

市長黃偉哲表示，台南是台灣文化古都，有得天獨厚的條件加上精心安排的活動，每逢春節來享受傳統慢活及美食的民眾絡繹不絕，今年觀旅局在安平運河設置在地IP「魚頭君」大型氣偶展，讓大家有不一樣的遊河氛圍，拍照合影上傳還有機會獲得限量的魚頭君春節年年有餘福袋。

觀旅局長林國華指出，邀請民眾把握時間在「台南旅遊」臉書平台分享與魚頭君的美好回憶。為了讓大家輕鬆拍出KUSO照片，觀旅局在展示區還特別設置魚頭君「最佳釣點」的大型釣竿裝置，歡迎大家跟魚頭君來個借位合影，釣起你的2025年一整年的好運氣。

只要在「台南旅遊」粉絲專頁指定貼文內上傳與魚頭君的合照，留言「台南魚頭君如魚得水」，並推薦一道台南美食或景點，即可參加福袋抽獎。福袋內的精美獎品包括魚頭君造型頸枕、棒球款布偶、雙面漁夫帽、icash 2.0、布書套、口罩掛繩與手札等，共10位幸運得主將於2月20日抽出。

民眾創意無限，在陸地上及運河遊河的船上與魚頭君拍攝各種KUSO合照，並推薦心目中最佳的台南美食或景點，包含有虱目魚羹、王氏魚皮、蝦仁飯等，其中牛肉湯、虱目魚粥及鱔魚意麵也受到民眾大力推薦。

民眾留言推薦的景點有赤崁樓、神農街、虎頭埤風景區、奇美博物館、臺南美術館、漁光島、花園夜市、大東夜市等，還有民眾推薦台南最美的月津港燈節及龍崎光節空山祭。

台南元宵節活動包括今晚鹿耳門聖母廟高空煙火秀，2025新營波光節今晚開幕，展出至3月16日；2月11日至2月12日的鹽水蜂炮有250座炮城震撼登場。2025月津港燈節、龍崎光節、左鎮燈會持續至2月16日；府城普濟燈會到3月1日，府城成功燈會、海安燈會及神農街元宵花燈展至3月2日，更多資訊請至2025台南行春網站、台南旅遊網或「台南旅遊」粉絲專頁查詢，並追蹤魚頭君IG專頁。

元宵節 台南 福袋

延伸閱讀

台東元宵節系列活動 今「炸寒單」揭開序幕

台東元宵陣頭遶境69隊參加 12日中午出發

大樂透頭獎連5摃 明天頭獎上看2.4億元

中了不用補班！大樂透頭獎衝上2.1億 春節大小紅包獎號出爐

相關新聞

台南春節湧入千萬遊客 KUSO「魚頭君」延續人氣至元宵

今年9天春節連假，台南整體旅遊人次突破千萬，旅宿業住房率近9成。台南市觀光旅遊吉祥物「魚頭君」今年化身大型水上氣偶，象徵...

人車潮湧入 南市鹿耳門聖母廟高空煙火秀周邊交通管制

台南安南區正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀今晚登場，，將有500台無人機、360度LED環景燈光秀，搭配3階段共6...

批行政院失信 藍委：勿再忽視嘉義高鐵輕軌計畫

國民黨立委林倩綺今日表示，嘉義市至今仍是全國唯一未與高鐵銜接的城市，這個問題已經存在多年。2005年，行政院已承諾當BR...

百場行動醫院開跑 台南共照雲新增功能健檢報告帶著走

農曆春節過後，台南市衛生局為排定的100多場「行動醫院-全民健檢」活動，今天從官田區二鎮里活動中心開始，陸續在各區開辦，...

0121震災區台南啟動校園安心輔導 20名專輔人員進駐6校

0121嘉義大埔地震後，台南市教育局開學日即進駐災情較嚴重的6所學校，規畫安心輔導團隊入校陪伴，20名專業輔導人員進駐積...

台南迎春禮在東門城祭天 晚間鹿耳門聖母廟高空煙火秀達高潮

乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華，上午9時在台灣府迎春門(大東門城)舉行，台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及正統鹿耳門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。