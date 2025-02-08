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人車潮湧入 南市鹿耳門聖母廟高空煙火秀周邊交通管制

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南安南區正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀今晚登場。資料照片／鹿耳門聖母廟提供
台南安南區正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀今晚登場。資料照片／鹿耳門聖母廟提供

台南安南區正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀今晚登場，，將有500台無人機、360度LED環景燈光秀，搭配3階段共67分煙火秀及12座蜂炮城，4萬發焰火齊發。預估下班後人潮湧現，交通局在周邊道路進行管制，提醒用路人注意路況提早改道。

交通局表示，為確保觀賞安全及大量人潮湧入周邊區域，台江大道五段今天上午8時雙向管制，城安路、安中路六段於下午6時雙向封閉，周邊道路如城北路、城西街及青砂街也將有交通管制措施。預期周邊台17線、台江大道、安中路、公學路等將有車潮湧入，請來往東西向的民眾可預先改道本田路或市道173，來往南北向民眾可利用台17、台19，行經周邊請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

交通局局長王銘德表示，今天雖然是補班日，但活動仍將吸引大量民眾參與；交通局將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，針對活動周邊及本市其他重要路段進行車流量監控，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

王銘德提醒，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規畫路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

台南市鹿耳門聖母廟高空廟焰火交通管制。圖／交通局提供
台南市鹿耳門聖母廟高空廟焰火交通管制。圖／交通局提供

交通管制 台南 煙火秀 監控 鹿耳門天后宮

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