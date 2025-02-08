批行政院失信 藍委：勿再忽視嘉義高鐵輕軌計畫

國民黨立委林倩綺今日表示，嘉義市至今仍是全國唯一未與高鐵銜接的城市，這個問題已經存在多年。2005年，行政院已承諾當BRT運量達標後，將升級為輕軌。現在BRT運量已接近130萬人次，達到標準，中央卻未履行當年的承諾，甚至要求地方政府共同負擔建設經費，這完全是中央推卸責任。

林倩綺說，這不僅是對嘉義市民的失信，更是對國家政策與法律的違背。根據「大眾捷運法」第13條，應由中央負責大眾捷運系統的建設，交通部卻以推拖為由，逃避責任，這樣的行為不僅違反法律，更是對地方的不公平對待。

林倩綺提到，她多次在立法院質詢，強烈要求交通部履行2005年的承諾，並批評中央推拖至今，完全無視嘉義市的需求。當年高鐵局已完成嘉義高鐵站輕軌可行性評估，並承諾運量達標後就會建設輕軌，現在卻反而要求地方政府負擔部分經費，這是對地方的重大不公。

林倩綺呼應嘉義市政府已提出六大訴求，要求中央全權負責輕軌藍線的建設與營運經費。根據交通部「2020年運輸政策白皮書」，高鐵與台鐵間的軌道銜接是國家政策，屬於中央職責。高鐵與台鐵軌道銜接既已是國家政策，嘉義高鐵站的缺乏銜接已違反國家運輸政策。

林倩綺指出，根據大眾捷運法，大眾捷運系統應由中央辦理，交通部應依法律辦理輕軌建設，而非用審查作業要點規避責任。2005年中央已承諾，運量達標後就應建設輕軌，現在是時候履行承諾。輕軌藍線橫跨嘉義市與嘉義縣，連接高鐵嘉義站與台鐵嘉義站，屬於跨區域、跨運具的整體軌道運輸系統，應由中央統籌規劃。

林倩綺強調，所有其他高鐵站都有軌道聯外系統，嘉義卻被排除，這是嚴重的不公平。嘉義市是雲嘉南產業與經濟發展中心，輕軌藍線將串聯高鐵、台鐵、林鐵、糖鐵，形成「五鐵共網」，促進地方發展，中央不應忽視。

林倩綺總結，嘉義高鐵站的輕軌計畫已經討論多年，地方政府也已完成可行性研究報告，現在唯一缺的就是中央核定經費。行政院不能再食言，請立即履行2005年的承諾，核定輕軌藍線計畫，讓嘉義市民獲得應有的交通建設與服務。