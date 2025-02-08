百場行動醫院開跑 台南共照雲新增功能健檢報告帶著走

農曆春節過後，台南市衛生局為排定的100多場「行動醫院-全民健檢」活動，今天從官田區二鎮里活動中心開始，陸續在各區開辦，「台南共照雲」今年新增報告查詢功能，讓市民能了解自身檢查結果與歷年變化，成為自我健康管理的好幫手。

衛生局長李翠鳳一早前往官田區活動會場，向市民朋友宣布好消息，「台南共照雲」除了可以查詢健檢資格、預約服務外，也將提供市民在行動醫院第二階段看報告結束後，提供報告查詢功能，讓市民能了解自身檢查結果與歷年變化，進而養成健康飲食、規律運動等習慣外，更能透過數值的變化提供就醫時醫師診斷的參考，成為民眾自我健康管理的小幫手。

今年市府持續與宏碁智醫股份有限公司提供「行動醫院-全民健檢」AI骨質疏鬆風險評估外，因應中央擴大預防保健服務篩檢，年齡層也下修至30歲，提醒符合資格的市民可以踴躍參加，但不管是市府辦理的行動醫院，或者是直接到醫療院所接受檢查服務，最重要的是養成定期檢查的習慣，有問題也不用擔心，趕緊就醫接受進一步的治療，才能有健康人生。