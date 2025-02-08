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百場行動醫院開跑 台南共照雲新增功能健檢報告帶著走

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局長李翠鳳（左）於行動醫院宣導大家醫計畫及共照雲新功能。圖／衛生局提供
台南市衛生局長李翠鳳（左）於行動醫院宣導大家醫計畫及共照雲新功能。圖／衛生局提供

農曆春節過後，台南衛生局為排定的100多場「行動醫院-全民健檢」活動，今天從官田區二鎮里活動中心開始，陸續在各區開辦，「台南共照雲」今年新增報告查詢功能，讓市民能了解自身檢查結果與歷年變化，成為自我健康管理的好幫手。

衛生局長李翠鳳一早前往官田區活動會場，向市民朋友宣布好消息，「台南共照雲」除了可以查詢健檢資格、預約服務外，也將提供市民在行動醫院第二階段看報告結束後，提供報告查詢功能，讓市民能了解自身檢查結果與歷年變化，進而養成健康飲食、規律運動等習慣外，更能透過數值的變化提供就醫時醫師診斷的參考，成為民眾自我健康管理的小幫手。

今年市府持續與宏碁智醫股份有限公司提供「行動醫院-全民健檢」AI骨質疏鬆風險評估外，因應中央擴大預防保健服務篩檢，年齡層也下修至30歲，提醒符合資格的市民可以踴躍參加，但不管是市府辦理的行動醫院，或者是直接到醫療院所接受檢查服務，最重要的是養成定期檢查的習慣，有問題也不用擔心，趕緊就醫接受進一步的治療，才能有健康人生。

台南市政府呼籲市民朋友，健康的生活，從定期健康檢查開始!今年，各項檢查資格已擴大至更多年齡層，但是唯有主動起來前往檢查才能真健康，不要再讓自己的權利睡著了，一起行動，共創健康台南。

台南共照雲新功能上線-健檢報告帶著走。圖／衛生局提供
台南共照雲新功能上線-健檢報告帶著走。圖／衛生局提供
台南市衛生局在行動醫院會場宣導大家醫計畫及共照雲新功能。圖／衛生局提供
台南市衛生局在行動醫院會場宣導大家醫計畫及共照雲新功能。圖／衛生局提供
台南市今年行動醫院起跑，在民眾等待時宣導加入健康存摺。圖／衛生局提供
台南市今年行動醫院起跑，在民眾等待時宣導加入健康存摺。圖／衛生局提供

健檢 台南 衛生局

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