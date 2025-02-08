台南迎春禮在東門城祭天 晚間鹿耳門聖母廟高空煙火秀達高潮

乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華，上午9時在台灣府迎春門(大東門城)舉行，台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池等在東門城於東門城主持祭天儀典，為迎春禮揭開序幕。

晚間重頭戲是鹿耳門聖母廟高空煙火秀，加入無人機燈光表演，展現媽祖神威和庇佑，分為3階段總共67分鐘高空煙火秀，以及12座蜂炮城4萬發的蜂炮，將帶給民眾特別的文化盛宴。

黃偉哲表示，迎春禮不僅展現台南作為歷史文化之都的深厚底蘊，今晚在鹿耳門聖母廟更有盛大的「鞭春牛」儀式，象徵驅邪祈福，迎接新年的美好願景。他特別感謝土城鹿耳門聖母廟與各大宮廟攜手合作，讓這場充滿宗教與民俗文化意義的傳統儀式更加隆重。

黃偉哲也提到，迎春禮過後，台南的春節系列活動仍持續進行，包括元宵節、鹽水蜂炮等傳統盛事，為春節畫下熱鬧的句點。歡迎國人蒞臨體驗民俗魅力，並祝福市民朋友蛇年行大運，迎來美好的一年。

台南市政府從1976年起在府城大東門(迎春門)舉行「祭先農」祀典，可視為迎春古禮的儀俗。台南不但是文化古都，也是農業大城，滿載著土地的恩賜，豐饒的農漁牧產讓大家豐衣足食，透過傳承祖先的祭天儀式，發揚敬天愛人的精神。

文化局指出，「迎春禮」活動遵循古禮的祭典儀式，依照「春牛經」形制打造芒神和春牛，今年並邀請在地藝術團隊「藝姿舞集」演出，以舞蹈寓意春降、農耕、豐年；另外邀請台南在地傳統藝術比賽特優的仁德文賢國中舞龍隊、六甲國中武術隊、新市國中創鼓隊等團隊參與，展現新世代傳承傳統藝陣的活力。此外，因應活動製作「香火袋」造型鑰匙圈，邀請人氣插畫家「小虎day by ericoco」繪製可愛圖樣，經聖母廟「過爐」儀式，有媽祖神尊祈福加持！

迎春禮踩街遊行由東門城出發，途經台灣府城隍廟，終點為延平郡王祠。在延平郡王祠開春儀式結束後，現場發送限量開春好禮香火袋鑰匙圈與聖母廟御守，民眾開心排隊領取以求平安；最後由仁德文賢國中、六甲國中和新市國中等3校連番上場藝陣大匯演，為迎春禮活動畫下圓滿句點。

芒神又稱「句芒」，相傳是掌管春季與農耕的神祇。在台南「迎春禮」的傳統儀式中，芒神與春牛一起出現，象徵春天降臨、大地復甦，並祈求新的一年五穀豐登、風調雨順。