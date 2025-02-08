快訊

愛表演又暴怒、失控罵媽媽？心理師評汪小菲性格「這兩點」容易爆炸

趙薇、范冰冰劣跡波及「還珠格格」！　瓊瑤宇宙蛇年啟動計畫曝光

脫序乘客搭機抽菸觸發警報 台灣虎航證實：向航警局作筆錄

聽新聞
0:00 / 0:00

台南迎春禮在東門城祭天 晚間鹿耳門聖母廟高空煙火秀達高潮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市依循古禮舉行台灣府迎春門活動，依照「春牛經」形制打造芒神和春牛。圖／台南市政府提供
台南市依循古禮舉行台灣府迎春門活動，依照「春牛經」形制打造芒神和春牛。圖／台南市政府提供

乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華，上午9時在台灣府迎春門(大東門城)舉行，台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池等在東門城於東門城主持祭天儀典，為迎春禮揭開序幕。

晚間重頭戲是鹿耳門聖母廟高空煙火秀，加入無人機燈光表演，展現媽祖神威和庇佑，分為3階段總共67分鐘高空煙火秀，以及12座蜂炮城4萬發的蜂炮，將帶給民眾特別的文化盛宴。

黃偉哲表示，迎春禮不僅展現台南作為歷史文化之都的深厚底蘊，今晚在鹿耳門聖母廟更有盛大的「鞭春牛」儀式，象徵驅邪祈福，迎接新年的美好願景。他特別感謝土城鹿耳門聖母廟與各大宮廟攜手合作，讓這場充滿宗教與民俗文化意義的傳統儀式更加隆重。

黃偉哲也提到，迎春禮過後，台南的春節系列活動仍持續進行，包括元宵節、鹽水蜂炮等傳統盛事，為春節畫下熱鬧的句點。歡迎國人蒞臨體驗民俗魅力，並祝福市民朋友蛇年行大運，迎來美好的一年。

台南市政府從1976年起在府城大東門(迎春門)舉行「祭先農」祀典，可視為迎春古禮的儀俗。台南不但是文化古都，也是農業大城，滿載著土地的恩賜，豐饒的農漁牧產讓大家豐衣足食，透過傳承祖先的祭天儀式，發揚敬天愛人的精神。

文化局指出，「迎春禮」活動遵循古禮的祭典儀式，依照「春牛經」形制打造芒神和春牛，今年並邀請在地藝術團隊「藝姿舞集」演出，以舞蹈寓意春降、農耕、豐年；另外邀請台南在地傳統藝術比賽特優的仁德文賢國中舞龍隊、六甲國中武術隊、新市國中創鼓隊等團隊參與，展現新世代傳承傳統藝陣的活力。此外，因應活動製作「香火袋」造型鑰匙圈，邀請人氣插畫家「小虎day by ericoco」繪製可愛圖樣，經聖母廟「過爐」儀式，有媽祖神尊祈福加持！

迎春禮踩街遊行由東門城出發，途經台灣府城隍廟，終點為延平郡王祠。在延平郡王祠開春儀式結束後，現場發送限量開春好禮香火袋鑰匙圈與聖母廟御守，民眾開心排隊領取以求平安；最後由仁德文賢國中、六甲國中和新市國中等3校連番上場藝陣大匯演，為迎春禮活動畫下圓滿句點。

芒神又稱「句芒」，相傳是掌管春季與農耕的神祇。在台南「迎春禮」的傳統儀式中，芒神與春牛一起出現，象徵春天降臨、大地復甦，並祈求新的一年五穀豐登、風調雨順。

春牛源自「春牛圖」，是農業社會中預測一年氣候與豐收的重要象徵。「春牛經」根據農曆立春的天干地支，推算當年風雨變化，決定春牛的顏色和形態。春牛的形象寓意農耕開始，提醒農民準備春耕，也代表「勤勞耕作、豐收有望」。

乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華上午在大東門城展開，並舉行踩街遊行，台南市長黃偉哲與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池等出席。圖／台南市政府提供
乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華上午在大東門城展開，並舉行踩街遊行，台南市長黃偉哲與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池等出席。圖／台南市政府提供
乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華上午在大東門城展開，並舉行踩街遊行。圖／台南市政府提供
乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華上午在大東門城展開，並舉行踩街遊行。圖／台南市政府提供

台南 煙火秀 鹿耳門天后宮 黃偉哲

延伸閱讀

4萬發焰火齊發 台南聖母廟落焰管制區今年擴大500公尺

新年必看！ 台南「360度環廟煙火大秀」2/8登場 首度加碼500架無人機 3場高空煙火秀、2場炸蜂炮 精彩元宵活動震撼亮相

台版紫禁城聖母廟煙火秀將點亮台南夜空 警公布動線圖

9天春節連假...台南遊客逾千萬人次 旅宿入住近9成

相關新聞

阿里山林鐵全線通車 「一心二葉館」打造新入口完工日曝

嘉義阿里山林鐵去年全線通車，阿里山腳下的嘉市北門麗星大飯店完成招商，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱阿里山林鐵文資處...

台南迎春禮在東門城祭天 晚間鹿耳門聖母廟高空煙火秀達高潮

乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華，上午9時在台灣府迎春門(大東門城)舉行，台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及正統鹿耳門...

國小學童視力不良率、齲齒率偏高 嘉市守護兒童視力口腔保健

搶救兒童「惡視力」及「齲齒危機」，刻不容緩！嘉市衛生局說，112學年度國小裸視視力分析，嘉市學童視力不良率高達55.87...

嘉義市府稱蓋輕軌是中央職責 交通部：過去均是地方統籌

嘉義市政府爭取蓋高鐵太保站連結台鐵嘉義車站的輕軌，被要求縣、市政府各負擔180億元、68億元自償開發，嘉義市府則認為此計...

雲林北港觀光怨 高灘地停車場無廁所

全國觀光人數最多的雲林縣北港鎮朝天宮，位於廟邊最近也是北港最大北港溪高灘地停車場，啟用多年，近年收費未設廁所，旅客下車找...

台南碧軒寺正二媽回駕 火炬照山路

迄今200年歷史，台南市重要民俗活動「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，昨天凌晨從碧雲寺回駕，除大批信眾在深夜徒步走過山林，恭送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。