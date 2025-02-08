國小學童視力不良率、齲齒率偏高 嘉市守護兒童視力口腔保健

搶救兒童「惡視力」及「齲齒危機」，刻不容緩！嘉市衛生局說，112學年度國小裸視視力分析，嘉市學童視力不良率高達55.87%，高於全國的55.12%；小一未治療齲齒率34.39%，也高於全國的25.74%，亟需提出有效措施。衛生局長廖育瑋、教育處長郭添財呼籲重視兒童近視及蛀齒。

衛生局攜手教育處，昨天在市府舉辦好「視」從「齒」發生研習講座。邀請高雄長庚醫院眼科部近視防治中心的醫師吳佩昌，嘉市牙醫師公會醫師楊哲榮，講授「遠視儲備與近視防治」及「口腔保健」，吸引近500名幼兒園所教師、國小教師、公衛護理師及家長聆聽。

廖育瑋說，研究指出，年紀越小兒童出現近視，近視度數上升速度越快，可能導致高度近視，引發視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼及白內障等合併症。口腔護理不當可能影響兒童的咀嚼、發音及恆齒的發育，影響外觀及人際關係，要在日常生活落實養成良好習慣。

吳佩昌說，國小中、高年級9至12歲學生，應至少具備50度以上遠視度數。這一階段儲備遠視度數助於抵抗近視發生，這就是遠視儲備概念。呼籲家長落實護眼守則「30、10、120」，即近距離用眼30分鐘後，休息10分鐘，保證每日戶外活動120分鐘。

楊哲榮表示，許多家長對乳牙發生蛀牙存在誤解，認為反正會換恆牙不重視，當孩子長出第1顆牙，應帶去看牙醫，建立良好口腔保健習慣。每天至少應刷牙2至3次，使用1000PPM以上牙膏，定期每6個月塗氟；6至12歲對長恆牙臼齒和小臼齒進行窩溝封填，發現齲齒立即就醫治療。