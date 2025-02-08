嘉義市府稱蓋輕軌是中央職責 交通部：過去均是地方統籌

嘉義市政府爭取蓋高鐵太保站連結台鐵嘉義車站的輕軌，被要求縣、市政府各負擔180億元、68億元自償開發，嘉義市府則認為此計畫應是中央職責。對此，交通部鐵道局說，按台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地區40餘年捷運建設經驗，均是由地方政府依大捷法統籌辦理。

鐵道局表示，依據大眾捷運法第13條規定「大眾捷運系統建設，由中央主管機關辦理。但經中央主管機關報請行政院同意後，得由地方主管機關辦理。」依據此規定，中央及地方均得辦理捷運建設。

鐵道局說，按台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地區40餘年捷運建設經驗，由於捷運評估規畫不論路線方案研擬、運輸需求預測、路線場站選址、土地開發方式及強度等，均涉及地方政府對其都市發展擘畫，且計畫後續推動所涉用地取得、都市計畫變更及車站周邊交通轉乘規畫等均屬地方政府權責，因此除機場捷運性質特殊，屬於國家門戶國際機場的聯外運輸，其餘捷運均係由地方政府依大捷法統籌辦理。

有關嘉義市政府主張，高鐵聯外為中央職責，應由中央出資並統籌辦理，鐵道局以台中捷運綠線為例指出，該路線與嘉義BRT計畫同期推動為高鐵站聯外捷運系統，台中市政府依照相關規定負擔用地、自償及部分非自償經費，且該府因未具捷運建設經驗，委託台北捷運局代辦興建，興建完成後也依大眾捷運法規定成立營運公司營運，其他如台南市政府規畫中捷運也將與台鐵臺南站連結，均依地方捷運建設的模式由地方政府主辦，中央依計畫審議結論予以補助，此為全國一致性原則。

對於嘉義市政府稱「請交通部依據行政院2005年同意高鐵嘉義站聯外BRT執行方案，續辦輕軌藍線建設計畫規畫及依路廊運量成長提輕軌計畫」，鐵道局表示，市府恐對於行政院函示有所誤解，行政院當年已核定高鐵嘉義站聯外採BRT系統，至於行政院請交通部參考此路廊運量成長情形，再適時提出輕軌計畫，是屬對於交通部後續協助地方政府將計畫提報行政院審查提醒，並非要求交通部續辦輕軌計畫。

鐵道局指出，嘉義市政府積極推動輕軌捷運計畫，交通部持樂見與支持態度，建請參考國內其他地方捷運推動經驗模式持續推動，交通部與鐵道局除已補助該府規畫經費1290萬元，後續審議過程也將提供相關協助，共同為地方建設努力。