阿里山林鐵全線通車 「一心二葉館」打造新入口完工日曝
嘉義阿里山林鐵去年全線通車，阿里山腳下的嘉市北門麗星大飯店完成招商，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱阿里山林鐵文資處），今年將打造嘉市熱門景點、檜意森活村「一心二葉館」，成為兼具旅客服務中心、博物館內涵、美術館風格及林業文化展示等多功能的阿里山新入口。
阿里山林鐵文資處說，檜意森活村「一心二葉館」阿里山軸帶旅運服務中心，空間及周邊景觀改善工程，預計4月底前完成建照及5大管線申請作業，5月工程發包，明年底前完工，施工期間同時進行公開標租委外營運。
配合阿里山林鐵全線通車，新北門車站整修，北門麗星大飯店招商，阿里山林鐵文資處改善沿線車站，阿里山腳下檜村委託民間檜村公司經營，檜村公司將一心二葉館，移交阿里山林鐵文資處重新整修。
阿里山林鐵文資處說，一心二葉館將打造成兼具旅客服務中心、博物館內涵、美術館風格，以及林業文化展示等多功能的阿里山新入口，除服務檜村遊客，還兼服務周邊新北門車站、阿里山車庫園區，提供林業文化展示空間。
檜意森活村是全台最大日式建築群，被稱為「日本京都」，在檜意森活村北邊的「一心二葉館」，早期是日本職員宿舍群，後做遊客服務中心。檜村分6大區：文創市集區、好飲好食區、生活創藝區、藝文展覽區、時光特區以及在地有禮區，20多棟日式檜木建築出租商家經營，免費參觀，每逢假日人潮不斷，成為熱門景點。
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