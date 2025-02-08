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嘉縣梅嶺美術館將整建 擴大典藏空間

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣朴子市梅嶺美術館將重新整建，預計斥資1億4百萬元，新增內部典藏空間及設備，改善現有漏水等問題。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子市梅嶺美術館將重新整建，預計斥資1億4百萬元，新增內部典藏空間及設備，改善現有漏水等問題。記者黃于凡／攝影

嘉義縣朴子市梅嶺美術館1995年落成，屋頂及壁縫出現漏水，還曾在雨季期毀損展覽中藝術品，缺乏典藏空間及設備，縣府文觀局今年將斥資1億400萬元整建，改善現有問題，新增錐狀屋頂，將以「打開」作為整體改造策略，與公園產生視線流動。

文觀局表示，梅嶺美術館改建將採「減法思維」，拆除目前漏水增建部分，大廳退縮留設半戶外空間，也退縮2樓露台，打造景觀花園，凸顯原建築矩形、圓形幾何空間，新增錐狀屋頂引進光線，改善隔熱問題，強化美術館幾何造型特色。

嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔說，朴子藝術公園整建後，園區樹木適度修整，讓梅嶺美術館建築風貌重現，提升整體可見度與辨識度。目前美術館尚無典藏空間，為確保藝術品能在恆溫、恆濕環境中妥善保存，期盼推動相關設施完善，吸引更多人來訪，促進地方文化藝術發展。

文觀局指出，未來將擴大典藏空間，並補足恆溫、恆濕條件，避免對典藏作品造成破壞，另也增加逃生出口、2樓廁所等規畫，並保留展覽空間，將2樓原環形展示空間擴展為完整平面，更可利用隔板進行策展規劃，展覽空間將從現有1179平方公尺，略增至1578平方公尺。

文觀局表示，梅嶺美術館整建經費編列1億400萬元，包括工程經費及監造費用。相較鄰近的嘉市美術館2018年增改建動土，單坪造價16萬256元，梅嶺美術館整建工程去年編列經費，單坪造價17萬3285元，屬於合理規畫。

梅嶺美術館1984年由地方發起籌建，紀念奉獻美術教育一輩子的吳梅嶺老師，興建過程因經費不足懸宕，1991年縣府接手斥資3千萬元接續興建，主體建築為強烈幾何感的矩形、圓形構成，加上以水平分割紅白二色磁磚的外牆構成醒目外觀。

嘉義 建築 美術館 藝術品

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