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台南碧軒寺正二媽回駕 火炬照山路

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南東山碧軒寺迎佛祖暨遶境歷史悠久，是東山、白河地區一年一度重要的民俗盛會。圖／南市文化局提供
台南東山碧軒寺迎佛祖暨遶境歷史悠久，是東山、白河地區一年一度重要的民俗盛會。圖／南市文化局提供

迄今200年歷史，台南市重要民俗活動「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，昨天凌晨從碧雲寺回駕，除大批信眾在深夜徒步走過山林，恭送「正二媽」下山回到碧軒寺外，市長黃偉哲親自參與迎佛祖的送駕及回駕，為台南祈福。

南市文資處指出，東山碧軒寺迎佛祖暨遶境歷史悠久，更是東山、白河地區一年一度重要的民俗盛會，每年農曆12月23日信眾會以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年，農曆正月初九再進行回駕大典。

東山碧軒寺迎佛祖暨遶境回駕大典昨天凌晨起駕，從白河關子嶺火山碧雲寺啟程，全程約23.4公里，信眾手持「暗八香」、「馬草擔」或高舉火把，一起陪同「正二媽」下山賦歸東山碧軒寺，信仰火炬點亮漆黑的山間香路，相當壯觀，過程中也進行換香、換花與換轎的「三換」習俗。

黃偉哲表示，東山碧軒寺迎佛祖暨遶境不僅只有台南登錄民俗，更是國家重要民俗，將全力支持、守護此無形民俗文化，也期盼新的1年，正二媽能庇佑市民。此外，從農曆2月2日到2月10日尚有「出巡十八重溪內」活動，邀請民眾屆時一起參與，感受台南民間信仰的魅力。

台南 民間信仰 遶境 關子嶺 黃偉哲

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