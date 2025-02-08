雲林北港觀光怨 高灘地停車場無廁所

全國觀光人數最多的雲林縣北港鎮朝天宮，位於廟邊最近也是北港最大北港溪高灘地停車場，啟用多年，近年收費未設廁所，旅客下車找不到廁所不便，頗有怨言；鎮公所說，停車場位在河川地限制，已請縣府水利處與水利署協商，盡速解決無廁難題。

官方調查國內觀光人數最多的朝天宮，去年高達943萬人次，過年湧入逾百萬人次，全國居冠，北港停車困難，縣府為增闢停車空間，6年前向水利署爭取在距朝天宮最近北港溪高灘地開闢可容納約500輛車停車場，緩和停車困境。

高灘地停車場啟用之初未收費，近年鎮公所收清潔費，小車40元、大車70元，但停車場收費未設廁所，遊客不便，指停車場距離朝天宮約200公尺，遊客高齡者多，老人家下車內急得遠至朝天宮如廁，很不便，收費未提供廁所。

據了解，停車場只在大年初1到初5及白沙屯進香團來時，人車多才設臨時流動廁所，其餘時間無廁，1年只有約7天有廁所，公所被問低調說平日停車不多，假日或進香期人多沒廁所確實不便。

鎮長蕭美文說，停車場收費作河川淹水整地及清潔使用，設廁所受河川地設施高度不得超過50公分限制，缺乏水源，設立困難，為解決無廁困境，3年多透過縣府、立委及水利署協商，最近報計畫給縣府，一併解決河堤邊水道頭園區無廁所問題。縣府水利處長許宏博說，廁所問題併入高灘地水環境改善規畫中，盡可能趕在今年底前完成，這段期間公所可運用臨時流動廁所應急。