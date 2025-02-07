台南永康中山南路下水道完工 14日路面重鋪復原
台南永康區中山南路以往遇豪大雨易出現積淹水問題，市府規劃增設雨水下水道，目前主要工項皆已在農曆年前完工，恢復受工程影響道路交通，14日將進行路面重新鋪設作業。
台南市水利局今天發布新聞稿指出，市長黃偉哲要求水利局規劃辦理「112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風永康區中山南路排水渠道災後復建工程」，總工程經費新台幣3500萬元，於中山南路北側（東橋七路至中山南路568巷）設置雨水下水道。
水利局指出，目前工程主要工項皆已完成，經水利局督促施工廠商趕辦，已於農曆年前完成道路瀝青混凝土臨鋪及標線劃設作業，並恢復雙向車道通行，確保春節期間交通順暢。
水利局指出，施工廠商預定於14日晚間8時至隔日清晨8時，辦理中山南路（中山南路568巷至東橋七路）北側路面、中山南路南側路面約30公尺（中山南路568巷往東橋七路方向）、中山南路及東橋七路交叉路口道路刨除及鋪設作業，將分階段實施交通管制，呼籲用路人配合現場交管指引。
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