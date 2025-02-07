西螺福興宮「金芒燈籠」亮相 歡迎發票換燈點亮愛心

迎接元宵到來，雲林縣西螺福興宮與「臺灣吧」Taiwan Bar 攜手合作，將生肖「蛇」的元素與元宵的光明意象融合成全新的設計角色「金芒」，並以圓形環取代傳統提把，可以當成燈籠及吊飾，讓太平媽的光與愛，陪伴民眾整年平安。共度溫馨上元佳節。

元宵節前夕，西螺鎮長廖秋萍今天帶領西螺鎮立幼兒園師生到福興宮祈福，廟方董事長楊文鐘也致贈小提燈給孩子，希望太平媽保佑西螺的囝仔平安長大，也為元宵提燈踩街拉號開序幕，今年燈籠首度亮相，人人手拿新花燈直呼「卡娃伊（可愛）」。