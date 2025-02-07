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西螺福興宮「金芒燈籠」亮相 歡迎發票換燈點亮愛心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
迎接元宵提燈踩街，西螺福興宮製作蛇年「金芒燈籠」，歡迎大家拿發票來換燈，兼做公益點亮愛心。記者蔡維斌／攝影
迎接元宵提燈踩街，西螺福興宮製作蛇年「金芒燈籠」，歡迎大家拿發票來換燈，兼做公益點亮愛心。記者蔡維斌／攝影

迎接元宵到來，雲林縣西螺福興宮與「臺灣吧」Taiwan Bar 攜手合作，將生肖「蛇」的元素與元宵的光明意象融合成全新的設計角色「金芒」，並以圓形環取代傳統提把，可以當成燈籠及吊飾，讓太平媽的光與愛，陪伴民眾整年平安。共度溫馨上元佳節。

元宵節前夕，西螺鎮長廖秋萍今天帶領西螺鎮立幼兒園師生到福興宮祈福，廟方董事長楊文鐘也致贈小提燈給孩子，希望太平媽保佑西螺的囝仔平安長大，也為元宵提燈踩街拉號開序幕，今年燈籠首度亮相，人人手拿新花燈直呼「卡娃伊（可愛）」。

楊文鐘表示，元宵節當天下午5點，民眾凡持今年1、2月二張發票即可來廟埕換取一個「金芒燈籠」，發票全數捐給雲林縣家扶中心、創世基金會及華山基金會，公益慈善團體募款不易，福興宮拋磚引玉發起元宵捐發票做公益，歡迎大家共襄盛舉，多捐發票點亮愛心。

迎接元宵提燈踩街，西螺福興宮製作蛇年「金芒燈籠」，歡迎大家拿發票來換燈，兼做公益點亮愛心。記者蔡維斌／攝影
迎接元宵提燈踩街，西螺福興宮製作蛇年「金芒燈籠」，歡迎大家拿發票來換燈，兼做公益點亮愛心。記者蔡維斌／攝影
迎接元宵提燈踩街，西螺福興宮製作蛇年「金芒燈籠」，歡迎大家拿發票來換燈，兼做公益點亮愛心。記者蔡維斌／攝影
迎接元宵提燈踩街，西螺福興宮製作蛇年「金芒燈籠」，歡迎大家拿發票來換燈，兼做公益點亮愛心。記者蔡維斌／攝影
迎接元宵提燈踩街，西螺福興宮製作蛇年「金芒燈籠」，歡迎大家拿發票來換燈，兼做公益點亮愛心。記者蔡維斌／攝影
迎接元宵提燈踩街，西螺福興宮製作蛇年「金芒燈籠」，歡迎大家拿發票來換燈，兼做公益點亮愛心。記者蔡維斌／攝影
迎接元宵提燈踩街，西螺福興宮製作蛇年「金芒燈籠」，歡迎大家拿發票來換燈，兼做公益點亮愛心。記者蔡維斌／攝影
迎接元宵提燈踩街，西螺福興宮製作蛇年「金芒燈籠」，歡迎大家拿發票來換燈，兼做公益點亮愛心。記者蔡維斌／攝影

元宵節 公益 發票

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