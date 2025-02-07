臺南《透‧南城》城市展 榮獲法國設計獎金獎肯定
臺南市政府都市發展局主辦的臺南400《透‧南城：城市穿行四百年》城市展，去年底甫獲英國倫敦設計獎，今年開春又傳捷報，再度榮獲「2025法國設計獎（2025 French Design Awards）室內設計 -展館及展覽類（Interior Design - Pavilions & Exhibitions）」金獎（Gold），連年獲得國際大獎肯定，成為國際設計界的重要焦點。這一殊榮不僅是對臺南城市展覽的高度肯定，也象徵著臺南在城市規劃與設計領域的持續創新與突破。
南市府都發局指出，法國設計獎(French Design Awards)為國際獎項協會（IAA）所設立且為創意領域最具影響力的國際獎項之一，旨在表彰室內、建築、產品、包裝設計以及概念領域等類別的優秀作品，倡導與鼓勵突破界限，將創意、功能性融合到設計中。《透‧南城》展覽的創新手法與精緻呈現正符合該獎項宗旨，並從來自全球數十個國家、數千件作品中脫穎而出，榮獲金獎，這不僅是對展覽本身的肯定，也是對臺南城市發展創新成就的國際認可。
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