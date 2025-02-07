南鯤鯓代天府海內外分靈近3萬座廟 春節10天人潮180萬

南鯤鯓代天府去年春節到二月底觀光署統計湧入超過150多萬人次信徒與觀光客。今年更是春節至今10天已經有180萬人次。廟方表示，許多信徒是來求發財金、請神明分靈回家暫住，感謝海內外遊客與全國信眾到訪、對該廟的支持。

萬善爺是有名的財神爺，雖然來求財不一定能保證賺大錢，每年都有成千上萬信徒到萬善爺殿向萬善爺求取發財金。今年到目前為止，返還發財金最多的是9萬6000元。廟方也舉辦「開爐選拔」，民間習俗認為迎請廟內神佛到民間暫住、能保佑迎請者家人平安，預計今天陸續回廟安駐。1

廟方今天表示，發財金每份600元，許多民眾希望新的一年財運亨通，爭相像萬善爺求發財金；不過即使有了神明加持、也要自己努力，神明也不會要求信徒一定要還願，而返還發財金金額多少也沒有一定限制，今年到目前最多的是9萬6000元，顯然信徒在萬善爺加持護佑下，事業、財運有得到很大的幫助。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名長表示，該廟大年初四舉辦開爐選拔，獲選信眾可迎請開基神佛分身神尊回家供奉、今年獲選民眾預計今天將分身神佛迎請回廟。民間習俗神佛於民間暫住，保佑迎請者家中成員平安健康，家庭福氣與事業，參與開爐選拔人數年年增加。

今年南鯤鯓代天府也一連舉辦3天萬壽祈安禮斗法會，向玉皇上帝祝壽，「天公生」法會祭出稟天文疏，祈求天公與眾神明保祐，保祐民眾健康平安。侯賢名表示，該廟106年起舉辦萬壽祈安禮斗法會，祈求天佑台灣，今年期望眾神護佑、台灣經濟民生能更繁榮發展，政治能更和諧。