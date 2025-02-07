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嘉義朴子配天宮御賜燈花 結合網美風造景夢幻迷人

中央社／ 嘉義縣7日電

嘉縣朴子配天宮已有200多年歷史的「御賜燈花」，今年走「精緻網美風」廟宇內外掛滿精美燈籠；夜晚點燈後夢幻迷人，燈會到元宵節結束，要賞燈、祈福的遊客把握時間。

每年農曆除夕至元宵節，朴子配天宮依循傳統舉辦「御賜燈花」活動，廟方今年結合流行「精緻網美風」布置各式顏色繽紛的花藝造景，讓遊客一秒置身皇宮後花園，處處都是驚喜。

嘉義縣文化觀光局今天說，夜晚來參觀意境更佳，還有6天「御賜燈花」活動就要結束，民眾要把握時間。

文觀局表示，朴子除了有配天宮，還是一座可漫遊的小鎮，處處留著清朝、日治時期的建築物；如充滿懷舊氛圍的「1935玉勝巷」，百年古厝融合現代風格，提供咖啡與手作點心；日式老醫館改建而成的咖啡廳「清木屋」，木質建築與懷舊家具保留了舊時代的韻味，搭配精緻的日式甜點與茶飲，讓人彷彿穿越回昭和時代。

另一個不能錯過的景點是「嘉藝點水道頭文創聚落」，由日式宿舍群改造而成的文創基地，除了可以漫步於靜謐的日式建築間，還能品嚐由冠軍杯測師嚴選的精品咖啡，或是享用以無農藥食材製作的健康料理與創意甜點。這裡也聚集了各式文創品牌，讓旅人能夠發掘獨特的手作藝術品。

文觀局指出，在朴子白天可以悠遊於小鎮巷弄，感受歷史文化與文創魅力，夜晚則能漫步在燈海之中，體驗傳統信仰與浪漫氛圍，再搭配在地美食，讓旅程充滿人情味與年節氣息。

元宵節 文創 朴子

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