北港朝天宮全國觀光人數最多 附近公設收費停車場無廁所惹怨

全國觀光人數最多的雲林縣北港鎮朝天宮，位於廟邊最近也是最大的北港溪高灘地公設收費停車場，啟用多年迄今仍未設置廁所，許多老一輩旅客下車找不到廁所極為不便，怨聲載道，北港鎮公所表示，停車場位於河川地，法規多所限制，已透過縣府協商規畫，期盡速解決無廁難題。

國內多項媒體和官方調查，全國觀光人數最多的是北港朝天宮，去年觀光人數高達943萬人次，光過年期間就湧入逾百萬人次，位居全國之冠，多年來北港停車困難，雲林縣府為增闢停車空間，約6年前向水利署爭取在距離朝天宮最近的北港溪高灘地開闢一座可容納約500輛車的停車場，緩和市區停車困境。

高灘地停車場啟用之初未收費，直到近年來負責維護管理的北港鎮公所開始收取清潔費，小車40元大車70元，但停車場開始收費卻仍未設置廁所，造成遊客不便，怨聲四起，指停車場距離朝天宮約有兩百公尺，參拜遊客高齡者居多，老人家下車內急得再遠至朝天宮如廁，實很不便，有收費卻沒提供廁所，在國內少見。

據了解，該停車場只有在大年初1到初5以及白沙屯進香團來時，因人車多才設臨時流動廁所，其餘時間均處於無廁狀態，一整年只有約7天有廁所可上，連管理單位被問到時也感無奈，只低調說平日停車並不多，但假日或進香期人多沒廁所確實不便。

北港鎮長蕭美文指出，停車場收費係作為河川淹水整地及清潔之用，至於設置廁所，受河川地設施高度不得超過50公分的限制，加上缺乏水源，致設立困難，為解決無廁困境，公所3年多來奔走透過縣府、立委和河川局協商，最近已呈報計畫給縣府，期能連同河堤邊的水道頭園區無廁問題一併解決。