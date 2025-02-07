用音樂傳遞愛 台南公益音樂會售票收入將捐贈災區重建

由台南市方舟樂團與好時光樂團在台南市議員曾培雅協助下，22日將攜手舉辦「2025攜手為公益發聲」音樂會，今在南市議會為活動暖身，同時也宣布此次門票收入將全數挹注受嘉義大埔地震影響的楠西區災區及國中、國小重建，凝聚社會善意。

市議員曾培雅表示，教育是翻轉人生的關鍵，希望社會各界能共同關注弱勢學生的需求，此次活動門票收入將全數捐贈給楠西國中、楠西國小，除幫助災區重建外，也希望提供弱勢學生改善學習環境、購買必需品。

主辦單位也提到，希望透過這場音樂會，讓學童感受到來自社會的關愛，讓更多人願意一起為教育出一份力，此外，方舟樂團13日也預計捐贈南市社會局一台復康巴士，協助台南的身障朋友交通接送協助，提升身障者生活品質。

主辦單位說明，「2025攜手為公益發聲」音樂會門票費用每張300元，現已開放購票，將帶來薩克斯風、二胡、小提琴、電子琴等多元音樂表演，並融合動人歌聲，為觀眾打造一場既溫馨又精彩的音樂饗宴，同時也希望讓藝術不僅是娛樂，更能成為社會關懷的力量。