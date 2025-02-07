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台南市場周遭停車格占用沒人管？民眾被迫停路邊被開單

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市場周遭停車格占用沒人管？民眾被迫停在沒有停車位的路邊被開單。圖／讀者提供
台南市場周遭停車格占用沒人管？民眾被迫停在沒有停車位的路邊被開單。圖／讀者提供

台南市歸仁公有市場是地區主要傳統大菜市，因為買菜民眾大部分騎機車，市場周遭的機車格最近傳出遭占用，民眾不方便進入市場停車、也就懶得進去買菜，影響買氣，攤販叫苦、民眾也因為被迫停到外面馬路邊遭警方開單，抱怨連連、質疑市場管理單位「放任不管」。

台南市政府市場處上午表示，相關人員出差，正聯絡前往了解中。市議員陳皇宇則說，歸仁市場周遭的停車格對攤商經營至關重要，如果沒辦法或不方便停車、民眾出入麻煩，自然就近在外面馬路邊向臨時攤販採購，市場都有專責管理人員，應該拿出具體的管制措施，而不是在路口貼公告然後沒有實際作為。

投訴讀者說，當初就是為了提振買氣，市場周遭與路邊店家攤販間的出入通道才畫設停車格，出入口占用進出就非常不方便，就算要買的東西只有市場內才有，在外面找停車地方，要花時間心裡也不舒服。

讀者指出，請攤販向市場管理單位反映，結果是在每個路口張貼「禁止占用」告示牌，然後告示牌旁邊依舊堆滿雜物、還有市場外攤商占用營業，「好像都沒有人在管」。

台南市場周遭停車格占用沒人管？市場旁攤商占用停車格擺放做生意器材。圖／讀者提供
台南市場周遭停車格占用沒人管？市場旁攤商占用停車格擺放做生意器材。圖／讀者提供

停車格 台南

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