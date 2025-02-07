信仰火炬點亮漆黑香路 台南東山碧軒寺「正二媽」回駕

迄今200年歷史，台南市重要民俗活動「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，今凌晨從碧雲寺回駕，除大批信眾在深夜徒步走過山林，恭送「正二媽」下山回到碧軒寺外，市長黃偉哲也親自參與迎佛祖的送駕及回駕，為台南祈福。

南市文資處指出，東山碧軒寺迎佛祖暨遶境歷史悠久，更是東山、白河地區一年一度重要的民俗盛會，每年農曆12月23日信眾會以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年，農曆正月初九再進行回駕大典。

東山碧軒寺迎佛祖暨遶境回駕大典今凌晨起駕，從白河關子嶺火山碧雲寺啟程，全程約23.4公里，信眾手持「暗八香」、「馬草擔」或高舉火把，一起陪同「正二媽」下山賦歸東山碧軒寺，信仰火炬點亮漆黑的山間香路，相當壯觀，過程中也進行換香、換花與換轎的「三換」習俗。