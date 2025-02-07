回收拆除台灣檜木燒烙現風華 嘉市檜木燒烙協會10周年特展

阿里山腳下的嘉市是「林業之都」，台灣檜木禁採，嘉市檜木燒烙協會會員，回收利用拆除檜木老房子木料，運用檜木燒烙技巧，讓台灣檜木風華再現，檜木燒烙協會創立10周年，目前在文化局舉辦「舊好檜新嘉藝」會員聯展，傳承在地文化與永續精神。

巨大紅檜矗立山林間，昂揚樹身、散發迷人香氣，是台灣林木之王，檜木林是台灣最珍貴林業資源，見證台灣森林演化，檜木曾是台灣最大宗的外銷林木，嘉義早期是檜木集散地，1912年日本建造阿里山鐵道開通，檜木大量砍伐、廣泛用於建築家具販售外國，經過百餘年，早期檜木建造舊房子及眷村，面臨拆除的命運。

嘉市檜木燒烙協會理事長楊玲說，想到珍貴檜木被無情挖土機打爛，運到焚化爐焚毀，讓人痛心，歷幾年嘗試，找到一舉兩得良方，透過人工妥善拆除工法，將建物檜木切塊、拋光、去邊、拔釘，最後得到像黃金般檜木原材，運用檜木燒烙技巧，讓台灣檜木風華再現。

楊玲表示，「舊檜木循環經濟，是我們追求共同目標，從檜木藝品、檜木燒烙、檜木建築模型等，用心將舊檜木展現不一樣的風姿，代表著年代、歷史、文化的傳承；每當作品完成後欣喜，激勵會員積極思考如何傳承獨特文化藝術！」

10年來協會透過辦理在地文創青年檜木燒烙班，到各校開辦燒烙班深耕檜木燒烙藝術，透過技藝傳承保存檜木燒烙文化，協會推展檜木燒烙連結在地文創的一步一腳印！