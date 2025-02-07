150家嘉義火雞肉飯店...有選擇障礙？來這裡電腦幫你選

嘉義國民美食火雞肉飯成為城市品牌，除了用嘴吃，還可用眼看，嘉市立博物館舉辦的「來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展」，去年8月23日開展以來受好評，春節返鄉民眾及遊客多，人氣爆棚，電腦選店家機器受歡迎，文化局說，開展至今累計超過6萬參觀人次，民眾反應熱烈，將原定展期3月2日，延長至5月18日。

嘉義市雞肉飯店家逾150家，比4大超商多，還24小時吃得到，店家口味作法多元，各有支持者，讓遊客及外地民眾搞不清如何選口味店家，特展場內有台雞肉飯測驗機，輸入喜歡的項目特徵，電腦就會推薦適合店家，讓使用過的民眾感到有趣滿意。

文化局說，去年8月23日開展，在地居民及外地遊客都表示，展覽讓他們重新認識這道經典美食故事與文化，每日觀展人潮不斷，常常迴蕩歡笑聲，展覽至今累計超過6萬人次，許多民眾把展場當拍攝網美照、與朋友互動景點。

參觀民眾還提出不少有趣的問題，其中最常被問到的便是：「哪家火雞肉飯最好吃？紅肉和白肉要怎麼選擇？」看完展覽後，得到許多出乎意料的資訊，包括嘉市火雞肉飯店家密度比4大超商分佈要多。

嘉市賣火雞肉飯，卻沒有火雞養殖場，火雞都由鄰近縣市供應。大家不禁讚嘆，在這座城市，走幾步就能找到1家好吃火雞肉飯店。有遊客表示，到嘉義後火雞肉飯吃不膩，這道美食成為嘉義生活的一部分。展覽中的歷史資料讓人驚訝發現，過去火雞肉的價格竟然比雞肉還便宜，這使得大家對這道美食的歷史與價值有了更深的認識。