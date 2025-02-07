聽新聞
0:00 / 0:00
回饋不中斷 台塑續補助雲林社福3.4億
台塑透過麥寮汽電公司促進電力發展營運協助金、4大企業專案補助支持雲林縣社會福利，每年約3.8億元，去年營運受大環境衝擊，地方憂心補助生變，上月縣府與台塑協調達成共識，取消部分與中央政策重複補助，其餘社福補助約3.4億元延續，待台塑總公司核定。
回饋地方電業協助金法治化後，麥寮汽電公司追認38億元回饋，雲林縣府獲19億元用在每年逾3億元社福政策推動，2017年至2022年攤付完畢，現在電協金每年僅900多萬至1100萬元不等。
台塑與縣府都認為社福政策不能中斷，2023、2024年台塑除電協金外，仍由4大企業分攤專案補助，每年約3.8億元。
去年台塑4大公司營運受大環境衝擊，縣長張麗善坦言憂心社福補助受衝擊，上月縣府與台塑代表協調，國中生子宮頸癌疫苗由中央補助，祖孫托育津貼也與中央托育補助重疊，扣除2項補助，不再新增專案項目。
雙方達成共識，延續原社福專案補助，包括學童營養午餐每餐補助7.1元，1年7千多萬、長青食堂設備費1千萬、道路養護6千萬、65歲以上敬老禮金約1.4億、教科書1千萬、生育津貼5千萬元，年約3.4億元，送台塑總部依營運狀況核定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言