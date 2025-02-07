回饋不中斷 台塑續補助雲林社福3.4億

台塑透過麥寮汽電公司促進電力發展營運協助金、4大企業專案補助支持雲林縣社會福利，每年約3.8億元，去年營運受大環境衝擊，地方憂心補助生變，上月縣府與台塑協調達成共識，取消部分與中央政策重複補助，其餘社福補助約3.4億元延續，待台塑總公司核定。

回饋地方電業協助金法治化後，麥寮汽電公司追認38億元回饋，雲林縣府獲19億元用在每年逾3億元社福政策推動，2017年至2022年攤付完畢，現在電協金每年僅900多萬至1100萬元不等。

台塑與縣府都認為社福政策不能中斷，2023、2024年台塑除電協金外，仍由4大企業分攤專案補助，每年約3.8億元。

去年台塑4大公司營運受大環境衝擊，縣長張麗善坦言憂心社福補助受衝擊，上月縣府與台塑代表協調，國中生子宮頸癌疫苗由中央補助，祖孫托育津貼也與中央托育補助重疊，扣除2項補助，不再新增專案項目。

雙方達成共識，延續原社福專案補助，包括學童營養午餐每餐補助7.1元，1年7千多萬、長青食堂設備費1千萬、道路養護6千萬、65歲以上敬老禮金約1.4億、教科書1千萬、生育津貼5千萬元，年約3.4億元，送台塑總部依營運狀況核定。