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嘉市大雅路人行道 黑板樹噩夢消失

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市大雅路黑板樹移除改善人行道工程近日完工。記者魯永明／攝影
嘉市大雅路黑板樹移除改善人行道工程近日完工。記者魯永明／攝影

嘉義市大雅路人行道種植逾百棵黑板樹，樹齡逾30年，樹大浮根造成鋪面破損，路不平，曾發生樹倒意外，市府去年移除高風險及腐朽黑板樹，配合行政院推動行人優先交通安全行動綱領，標本兼治一併改善人行道，移除全部黑板樹，工程近日完工，居民及商家開心表示，「黑板樹噩夢總算消失了！」

居民說，文雅社區大雅路1段嶄新人行道即將完工。數年來危險、腐朽的黑板樹已全數移除，鋪平人行道並種新樹種近期即將完工。

大雅路整體人行道改善工程，獲中央補助，加上市府配合，由得標營造商施工，改善鋪面、樹穴、新增自行車道，並配合樹木健檢結果，在南北側補種不易浮根樹種。

黑板樹移除一路走來不容易，從2020年召開公聽會至今，終於接近完工，感謝嘉大學者、工務處通盤改善及議員、里長用心反映民意，共同促成這樁美事，讓里民朋友擁有更安全舒適的環境。市府會勘為保護用路人安全，考量里民停車便利，將會增畫停車格，確保道路安全。

市府工務處表示，大雅路1段人行道改善工程經費4949萬元，工程進度逾9成，預計本月下旬完工，共移除黑板樹129棵，改植烏心石及魚木等不易浮出板根樹種，改善人行道鋪面及無障礙空間，增設1.5公尺自行車道，部分路段原有植栽穴擴大成植栽帶，以利植物生長，增加綠化空間並可兼做設施帶使用。

人行道 自行車 黑板樹

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