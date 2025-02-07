台南河道蚵棚亂象 蚵農提案納管

台南市部分溪流出海口河道養殖牡蠣普遍，分布曾文溪、鹿耳門溪及鹽水溪，其中鹿耳門溪蚵棚多常見浮具等垃圾，環保團體多年要求納管，免影響環境，但依然如故；蚵農提案請求召開跨局處會議管理，市府近期將開會凝聚共識，解決問題。

水利局長邱忠川表示，只要目的事業主管機關完成調查，包括養殖人、水域等資料提申請，就可基於水域安全等考量准駁。農業局代理局長陳仲杰說，曾文溪、鹽水溪屬水利署管理，可能有養殖租約等問題，市府近期跨局處、單位開會釐清問題，達成共識就執行，對河道養蚵納管，樂觀其成。

台南是國內牡蠣養殖第3大產地，養殖在曾文溪與二仁溪間海域，部分養殖在七股、北門潟湖，曾文溪、鹿耳門溪、鹽水溪出海口也有，但河道養殖牡蠣未納管，長期製造垃圾影響環境，浮棚養殖的蚵棚浮具，多數用發泡塑膠，岸邊常見丟棄浮具，颱風更多，破壞環境影響水域安全。

台南社大環境小組研究員晁瑞光每次到鹿耳門溪出海口作海廢調查，都發現保麗龍等發泡塑膠材質浮具，漂在河上或散列岸邊，多次建議市府納管遏阻亂象。

蚵農說，鹿耳門溪牡蠣許多外地人放養，鹽水溪出海口蚵棚部分是安南區蚵農放養，依規定河道不能養殖，若很早就養，屬「既有」可續養殖，因蚵棚都是上一代放養，無不法行為。林姓蚵農表示，嘉縣河道養殖牡蠣納管，台南沒有，希望納管維護河道暢通，使水域安全利於環境維護，去年颱風重創蚵棚，納管蚵棚獲補助，納管才能保障蚵農權益。

南市區漁會總幹事林鈺昕表示，鹽水溪出海口安南區部分，蚵農同意納管，若納管對蚵農及環境有益將配合。因河道颱風較無海浪襲打問題，若納管可設置新式環保材質蚵棚，一用數年可長年養殖，也是可考慮方向。