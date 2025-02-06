台南河道養蚵生水域安全與海洋汙染 納管聲響起

台南市部分溪流出海口河道養殖牡蠣很普遍，分布在曾文溪、鹿耳門溪及鹽水溪，其中鹿耳門溪蚵棚多，也常見浮具等垃圾，環保團體多年來不斷要求納入管理，免影響環境，但依然如故。蚵農提案請求召開跨局處會議，做有效管理，市府近期將開會，希望凝聚共識，根本解決問題。

水利局長邱忠川表示，只要目的事業主管機關完成調查，包括養殖人、水域等資料，並提出申請，就可基於水域安全等考量做准駁。農業局代理局長陳仲杰說，曾文溪、鹽水溪都屬水利署管理，且可能有養殖租約等問題，市府近期將召開的跨局處、單位會議，釐清問題後若達成共識，就可來執行；對於河道養蚵能納入管理，樂觀其成。

台南是國內牡蠣養殖第3大產地，主要養殖在曾文溪與二仁溪間的海域，部分養殖在七股、北門潟湖，另曾文溪、鹿耳門溪、鹽水溪出海口也有，但養殖在河道的牡蠣未受管理，長期以來頻有製造垃圾，影響環境的問題出來。特別是採用浮棚養殖的蚵棚，因需要浮具，又多數都使用發泡塑膠，岸邊經常可見遭丟棄浮具，每到颱風更是多，不但破壞環境，也因蚵棚多影響水域安全。

台南社大環境小組研究員晁瑞光每次到鹿耳門溪出海口作海廢調查，都會發現保力龍等發泡塑膠材質浮具，漂在河上或散列在岸邊，多次提出建議，希望市府納管，遏阻這些亂象。

蚵農指出，鹿耳門溪的牡蠣，有許多是外地人所放養，鹽水溪出海口的蚵棚，有部分是安南區蚵農放養。依規定河道不能養殖，但若是很早就「既有」，可議繼續養殖，因這些蚵棚都是上一代就在此放養，無不法行為。

林姓蚵農說，嘉義縣對於河道養殖牡蠣有納入管理，但台南沒有，希望也能納入管理，除了維護河道暢通，使水域更安全，也利於環境維護。去年11月颱風重創台南蚵棚，受管理的蚵棚都獲得補助，因此，納入管理才能使蚵農獲得權益保障。不過，黃姓蚵農認為，應多聽更多人的聲音，若僅有少數人贊同，但多數人反對，好意會大打折扣。