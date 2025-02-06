嘉市配合小花蛇提燈發放 加開3場流感疫苗接種

嘉義市政府在蛇年推出「小花蛇」小提燈，自今天起至2月8日（周四至周六），連續3天於文化公園（文化路與民族路口）每天發送1千個限量小花蛇提燈。市府衛生局結合提燈發放活動，一連三日也於現場開設流感和新冠疫苗接種站，有接種民眾從中午12點即來等待。

下午4點開始發放小花蛇提燈，有長輩從下午1點即來排隊，現場領花燈民眾大排長龍秩序良好。

民政處長林家緯表示，今年市府花燈特別呼應「花開富貴」的主題，精心設計「小花蛇」造型小提燈，結合傳統與創意。這款小提燈不僅造型討喜，還巧妙融入盤身設計，象徵吉祥圓滿，希望大家在新的一年都能迎來豐收與好運。

現場半小時不到1千個小花蛇提燈發放完畢，市府表示，明後天相同時間地點還會有發送花燈活動。

丁小姐表示，為孫子排隊領取小提燈，每年來領取小提燈已經成為一種習慣，不只是因為燈籠可愛，也感受到這座城市帶來的溫暖與幸福感。今年小花蛇造型很討喜，迫不及待想帶回家和家人一起分享。

市府民政處表示，今年的「小花蛇」提燈結構，設計成可以吃錢存錢的造型，從嘴巴投入錢幣，錢會聚集到蛇身中央，像一個聚寶盤般，既可收納零散的硬幣，也能存放一些可愛的小物。設計不僅實用，還增添存錢樂趣。