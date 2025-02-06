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台塑企業去年受大環境衝擊 雲林縣府爭取社福回饋不中斷

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台塑企業麥寮汽電公司日前捐贈雲林一輛乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，縣長張麗善（右）感謝台塑企業持續回饋地方，圖左為台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑。圖／本報資料照
台塑企業麥寮汽電公司日前捐贈雲林一輛乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，縣長張麗善（右）感謝台塑企業持續回饋地方，圖左為台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑。圖／本報資料照

台塑透過麥寮汽電公司促進電力發展營運協助金、4大企業專案補助支持雲林縣各項社會福利政策，每年約3.8億元，因去年營運受大環境衝擊，地方一度憂心補助生變，上月縣府與台塑初步協調達成共識，取消部分與中央政策重複補助，其餘社福補助約3.4億元仍延續，待台塑總公司核定。

回饋地方的電業協助金法治化後，麥寮汽電公司追認38億元回饋地方，雲林縣府獲19億元用在每年逾3億元各項社會福利政策推動，2017年至2022年攤付完畢，現電協金每年僅900多萬至1100萬元。

但台塑企業與雲林縣府都認為社福政策不能中斷，2023、2024年台塑除電協金外，仍由4大企業分攤專案補助支持政策推動，包括學童營養午餐每餐補助7.1元、65歲以上敬老禮金1千元，及國中生子宮頸癌疫苗、祖孫托育津貼、長青食堂設備、教科書、道路養護、生育津貼等，每年約3.8億元。

去年台塑企業4大公司營運受大環境衝擊，雲林縣長張麗善坦言，很憂心社福補助受到衝擊，上月縣府與台塑代表初步協調，國中生子宮頸癌疫苗已由中央補助，祖孫托育津貼也與中央托育補助重疊，扣除兩項補助，縣府不再新增專案項目。

最後雙方達成共識，延續原有社福專案補助項目，包括學童營養午餐每餐補助7.1元，一年7千多萬、長青食堂設備費1千萬、道路養護6千萬、65歲以上敬老禮金1千元年約1.4億、教科書1千萬、生育津貼5千萬元，年約3.4億元，將送交台塑總部依營運狀況核定。

台塑企業麥寮汽電公司日前甫捐贈雲林一輛乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，張麗善表示，她由衷感謝台塑企業這幾年來持續善盡企業社會責任，挹注地方社會福利不曾中斷，縣府會與台塑持續溝通，確保相關社會福利政策推動不變。

台塑透過麥寮汽電公司促進電力發展營運協助金、4大企業專案補助支持雲林縣各項社會福利政策。圖為台塑麥寮汽電共生廠。聯合報系資料照
台塑透過麥寮汽電公司促進電力發展營運協助金、4大企業專案補助支持雲林縣各項社會福利政策。圖為台塑麥寮汽電共生廠。聯合報系資料照

子宮頸癌 托育 雲林

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