美國旅遊節目台南拍攝 體驗藝陣文化魅力

美國公共廣播電視（PBS）「行腳天下」（Bare Feet with Mickela Mallozzi）節目1月到台南拍攝，市府安排參與藝陣家將畫臉儀式、學習家將步伐等行程，展現台南文化魅力。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南不僅是台灣文化重鎮，更是國際旅遊重要目的地，擁有無數珍貴歷史與豐富文化體驗，此次美國知名旅遊文化節目到台南拍攝，不僅是文化交流，更是讓世界看見台南絕佳機會。

黃偉哲表示，節目主持人馬洛茲（MickelaMallozzi）與團隊以創意與熱情，深入探索台南文化精髓，從藝陣表演到擊鼓製鼓體驗，展現台南獨特魅力，也期望透過此節目，吸引更多國際觀眾到訪台南，感受城市溫度與深度。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，拍攝團隊於1月12、13日到台南拍攝，黃偉哲市長特別在拍攝空檔前往探班，致贈鳳梨酥、柚花咖啡、玉井芒果乾等伴手禮，歡迎對方造訪台南。

林國華表示，此次拍攝團隊深入記錄安平古堡歷史、開台天后宮宗教文化，以及十鼓文創園區融合傳統與現代表演藝術，親手製作擊鼓道具，市府並安排主持人參與藝陣表演家將畫臉儀式、學習家將步伐，充分呈現台南傳統文化生命力。

林國華指出，拍攝團隊還記錄台南保安路在地美食，讓國際觀眾透過節目感受台南在地風味，藉由此次合作，進一步提高台南國際能見度，並盼吸引更多北美及全球旅客選擇台南為首選旅遊目的地，未來將持續推動與國際媒體合作。