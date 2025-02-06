影／民俗拜天公...嘉邑玉皇宮祝壽大典天現祥雲 信眾：新年好兆頭

今天民間習俗農曆大年初九拜天公，嘉義市知名天公廟「嘉邑玉皇宮」，從昨晚起人聲鼎沸，擠滿信眾，上午舉行祝壽大典，市長黃敏惠主祭，儀式莊嚴隆重，廟埕滿滿信眾，祭典結束，黃敏惠發送蛇年紅包，民眾大排長龍開心領取。

白天寒流威力減弱，天氣放晴，正聲電台嘉義台長許家賓拜天公，發現天空出現祥雲，認為是新年好兆頭，天公接收到信眾虔心禱聲。民俗天公生許多民眾半夜設香案拜天公，放鞭炮的人少了，但消防局仍接到9件通報噪音。

上午祝壽大典由黃敏惠擔任主祭官，立委王美惠、市議會議長陳姿妏及多位議員、玉皇宮主委蔡輝弘及多位宮廟負責人、市府民政處長林家緯等來賓陪祭，敲鐘擂鼓、上香等儀式莊嚴隆重。

典禮結束，黃敏惠及王美惠先後致詞，祝大家新年「蛇」麼都順心如意，平安健康發財，黃敏惠介紹紅包七彩吉祥珠設計特色，民眾一大早就大排長龍等候領取。