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嘉基零食分享車「五餅二魚」 小確幸為護理注入能量
護理人員日夜辛勤，常常忙得無暇好好吃飯，為了照顧默默付出的白衣天使，嘉義基督教醫院護理部與院牧部攜手推出「五餅二魚分享車」藉由點心、飲料的暖心行動，讓忙碌中的護理同仁感受到來自嘉基大家庭的溫暖與支持。護理師表示，看到五餅二魚車來了，感覺像下了場及時雨。
嘉基表示，「五餅二魚分享車」的構想源自護理主管們在美國醫院參訪見習經觀察發現，零食車的出現能為忙碌的護理人員帶來片刻喘息與放鬆。每周2、4下午「五餅二魚分享車」就會出現穿梭於各護理站，送上點心和飲料。當臨床業務特別繁忙時，還會依實際需求，定點提供零食與飲品，為忙碌的護理人員補充能量，展現了嘉基以人為本的關懷文化。
院牧部表示，「五餅二魚」的名稱取自聖經故事，象徵著在有限的資源下，上帝以恩典賜予豐盛的祝福。透過五餅二魚車的巡迴行動，將這份愛與平安傳遞給每名護理人員，讓大家在忙碌的工作中仍能感受到喜樂與恩典。
這台滿載著零食、飲料與愛的推車，已成為護理人員心中的小確幸，可以在繁忙的工作中短暫歇息、重拾能量。
陳姓護理師表示，當忙到沒時間吃飯，快撐不住時，看到五餅二魚車來了，真的感覺像下了場及時雨。
嘉基護理部主任郭雅慧表示，五餅二魚分享車不僅是一輛零食車，更是醫院對護理同仁的一分感謝與關懷。護理工作雖辛苦，但透過這樣的愛心分享行動，讓同仁感受到辛苦付出有被看見、被珍惜。
嘉基秉持「為愛多走一哩路」的精神，透過五餅二魚車這項貼心之舉，展現嘉基大家庭的溫暖，由心而發的關懷，拉近醫護間的距離，也為護理天使們注入源源不絕的動力，繼續用愛守護每名病患。
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