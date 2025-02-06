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台美生態聯盟永續發展 南市獲認證43所生態學校

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市億載國小漁光分校榮獲生態學校綠旗認證，學生發表生態課程資訊。記者鄭惠仁／攝影
台南市億載國小漁光分校榮獲生態學校綠旗認證，學生發表生態課程資訊。記者鄭惠仁／攝影

台南市億載國小漁光分校及慈濟小學榮獲生態學校綠旗認證，今獲教育局表揚。另，歸南、三慈、新生、南梓實小獲得銀牌認證，口埤實小獲得銅牌認證，為南市再添7所國際認可生態學校，成績亮眼。教育局表示，此成績顯示長期深耕環境教育的成果，持續推動友善生態且永續發展的學習環境。

漁光分校在永續食物的路徑實踐中，學生執行落葉堆肥、有機農作栽植及手工皂的製作，真正落實從產地到餐桌零碳排放的永續農作及友善大地的循環經濟。慈濟小學透過光盤行動減少近5.6公噸廚餘、一「筷」省水節水行動，並推動地景餐桌低碳蔬食，實踐環境永續理念，帶動全校師生共同守護地球。

歸南國小規畫減塑行動、少紙化方案降低校園塑膠類與紙類廢棄量；三慈國小以北門水鳥為主題，藉由踏查、記錄、分析等方式，探究氣候變遷對在地生物的影響，也學習成為鱟的復育保母，並出版海洋詩集，落實在地環境行動力。

新生國小依興趣分組生態行動團隊，討論分析感興趣的生態議題，並主動走入社區向阿公阿嬤推行85210減廢回收，養成健康生活好習慣。南梓國小推動資源回收與創意再利用，學生利用廢棄物製作裝置藝術，舉辦歲末跳蚤市場，讓二手物品透過交換與交易找到新價值。獲銅牌認證的口埤實小讓學生透過空氣品質監測儀，測量學校電器所產生的溫室氣體數據，探討如何減少電器使用及相關替代方案。

環境部、美國環保署及美國國家野生動物協會共同推動「台美生態學校聯盟」，推動友善生態且永續發展的學習環境，並由學校提出認證申請。台美生態學校聯盟以「從校園出發，改變世界」為理念，透過環境教育課程的實踐與推廣，強化學生對環境議題的關注與解決能力。學校教育能透過學生影響家庭，進一步帶動社會，形成更廣泛的環境保護力量。

教育局長鄭新輝指出，台美生態學校聯盟特別重視學生、教師及社區間的合作，致力於透過環境行動實踐聯合國SDGs，建立永續發展的生活模式，透過課程實踐，展現結合本地特色與全球議題的教育創新。南市繼虎山實小2023年獲得永久綠旗後，再新添2校獲得綠旗，全市獲得認證校數計有綠旗3校、銀牌26校及銅牌4校。

台南市三慈國小學生擔任鱟保母，講解鱟的構造與知識。記者鄭惠仁／攝影
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台美 教育局 永續

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