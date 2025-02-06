快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／天公生盛典！嘉義溪口天臺殿千人上香 行三跪九叩大禮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，嘉義縣長翁章梁今早到朴子天公壇拜天公。記者黃于凡／攝影
大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，嘉義縣長翁章梁今早到朴子天公壇拜天公。記者黃于凡／攝影

大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，縣長翁章梁昨晚到溪口天臺殿「拜天公」，近千人同時上香祈福，雙手合十迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎；翁章梁今早再參加朴子天公壇玉皇大帝萬壽祀天典禮，祈求農工科技大縣轉型順利，也保佑每個人身體健康，順心如意。

翁章梁昨天深夜在天臺殿拜天公，在主委邱耀瑞陪同下，與近千人一同上香祈福，行三跪九叩大禮，並發放龍年好運紅包和壽桃，隨後眾人雙手合十，迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎，聖尊從二樓搭乘升降梯，下降至一樓後，由眾人扶上鑾轎，將聖誕大典氣氛推上高潮。

縣長翁章梁說，很高興和大家一起拜天公，天公有至高無上地位，長輩都說靠天公吃飯，是很重要且受敬重的神祇，初九天公生，士農工商都會在農曆正月初九拜天公，希望天公保佑爐下弟子平安，也保佑嘉義縣農工科技大縣轉型順利。

翁章梁今早接著到朴子天公壇，擔任萬壽祀天典禮主祭官。朴子天公壇指出，正月是農曆新年的開端，象徵四季的起始，而「九」被視為數字中的「極尊」，因此將正月初九定為玉皇大帝聖誕，也就是民間所稱的「天公生」。

天臺殿主委邱耀瑞說，溪口天臺殿成立迄今已有453年歷史，是台灣最早的天公廟，每年農曆正月初九都也許多人一起拜天公，行三跪九叩大禮，場面莊嚴隆重，祈求玉皇大帝庇佑闔家平安，隔天早上7點將起駕遶境祈福，中午前進廟也是相當熱鬧。

大年初九天公生，嘉義縣溪口天臺殿昨晚近千人同時上香祈福，行三跪九叩大禮，場面莊嚴隆重。記者黃于凡／攝影
大年初九天公生，嘉義縣溪口天臺殿昨晚近千人同時上香祈福，行三跪九叩大禮，場面莊嚴隆重。記者黃于凡／攝影
大年初九天公生，嘉義縣溪口天臺殿昨晚近千人同時上香祈福，行三跪九叩大禮，場面莊嚴隆重。記者黃于凡／攝影
大年初九天公生，嘉義縣溪口天臺殿昨晚近千人同時上香祈福，行三跪九叩大禮，場面莊嚴隆重。記者黃于凡／攝影
大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，嘉義縣長翁章梁（前排左四）昨晚到溪口天臺殿拜天公。記者黃于凡／攝影
大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，嘉義縣長翁章梁（前排左四）昨晚到溪口天臺殿拜天公。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口天臺殿供奉玉皇大帝，昨晚以升降梯將神像請至一樓上鑾轎，今早在街上祈福遶境。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口天臺殿供奉玉皇大帝，昨晚以升降梯將神像請至一樓上鑾轎，今早在街上祈福遶境。記者黃于凡／攝影
大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，嘉義縣長翁章梁（前排左）攜手妻子劉莉英（前排右）昨晚到溪口天臺殿拜天公。記者黃于凡／攝影
大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，嘉義縣長翁章梁（前排左）攜手妻子劉莉英（前排右）昨晚到溪口天臺殿拜天公。記者黃于凡／攝影

拜天公 朴子 翁章梁

延伸閱讀

嘉義鹿草元宵節火馬祭 感受烈焰照耀下信仰力量

嘉縣府新春團拜敲響鑼 翁章梁：實現農工科技大縣

職棒球團嘉縣春訓 維持棒球熱度縣府斥資1.3億改善球場

翁章梁夫妻走春宮廟發送紅包 祈願嘉縣轉型農工科技大縣順利

相關新聞

影／天公生盛典！嘉義溪口天臺殿千人上香 行三跪九叩大禮

大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，縣長翁章梁昨晚到溪口天臺殿「拜天公」，近千人同時上香祈福，雙手合十迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎...

台美生態聯盟永續發展 南市獲認證43所生態學校

台南市億載國小漁光分校及慈濟小學榮獲生態學校綠旗認證，今獲教育局表揚。另，歸南、三慈、新生、南梓實小獲得銀牌認證，口埤實...

用科技說古往今來 台南「透‧南城」拿法國設計獎金獎

台南市都市發展局主辦的台南400「透‧南城：城市穿行四百年」城市展，去年底獲英國倫敦設計獎，今年開春又再度榮獲「2025...

黑板樹浮根倒伏惡夢消失 嘉市大雅路改善人行道工程近日完工

嘉義市大雅路人行道種植逾百棵黑板樹，樹齡逾30年，樹大浮根造成鋪面破損，路不平，曾發生樹倒意外事件，市府去年移除高風險及...

台南運河惡臭 環團諷「魚頭君」躺平

台南運河是舊城區發展重心與觀光熱點，春節遊客與河樂廣場前「魚頭君」拍照，聞到運河飄散惡臭殺風景，台南社大環境小組召集人黃...

台南聖母廟後天煙火秀 雲林月眉元宵吃飯擔

台南安南區正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀後天登場，以「祥蛇獻瑞喜氣臨，聖母庇佑願平安」為主題，將有500台無人機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。