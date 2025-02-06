影／天公生盛典！嘉義溪口天臺殿千人上香 行三跪九叩大禮

大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，縣長翁章梁昨晚到溪口天臺殿「拜天公」，近千人同時上香祈福，雙手合十迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎；翁章梁今早再參加朴子天公壇玉皇大帝萬壽祀天典禮，祈求農工科技大縣轉型順利，也保佑每個人身體健康，順心如意。

翁章梁昨天深夜在天臺殿拜天公，在主委邱耀瑞陪同下，與近千人一同上香祈福，行三跪九叩大禮，並發放龍年好運紅包和壽桃，隨後眾人雙手合十，迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎，聖尊從二樓搭乘升降梯，下降至一樓後，由眾人扶上鑾轎，將聖誕大典氣氛推上高潮。

縣長翁章梁說，很高興和大家一起拜天公，天公有至高無上地位，長輩都說靠天公吃飯，是很重要且受敬重的神祇，初九天公生，士農工商都會在農曆正月初九拜天公，希望天公保佑爐下弟子平安，也保佑嘉義縣農工科技大縣轉型順利。

翁章梁今早接著到朴子天公壇，擔任萬壽祀天典禮主祭官。朴子天公壇指出，正月是農曆新年的開端，象徵四季的起始，而「九」被視為數字中的「極尊」，因此將正月初九定為玉皇大帝聖誕，也就是民間所稱的「天公生」。