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新港奉天宮媽祖元宵遶境 全程7天6夜徒步賜福

中央社／ 嘉義縣6日電

新港奉天宮媽祖今天上午展開元宵出巡暨四年一度遶境吳地、三槺榔、18庄活動，經5鄉鎮40村里及72間宮廟，全程7天6夜徒步賜福。此一宗教活動為嘉義縣定無形文化資產。

奉天宮媽祖出巡遶境上午7時30分由嘉義縣副縣長劉培東、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、董事長鄭銘坤、新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉長葉孟龍等人點燃頭號起馬炮後隨即舉行起駕典禮，劉培東、顏清標及鄭銘坤恭請媽祖上轎，上午8時點燃3號炮後正式展開遶境活動。

媽祖鑾駕中午停駕民雄西昌慈雲亭，晚上將駐駕溪口鄉柴林福玄宮，農曆正月14日晚上回新港奉天宮廟口安營，農曆正月15日上午9時起駕遶境新港街面，晚上入廟安座。

新港奉天宮董事長何達煌接受媒體聯訪指出，今年又逢新港奉天宮開台媽祖駐台404週年，更是新港奉天宮恢復四年一度18庄繞境的50週年，特別按照古香路的遶境範圍舉辦，為台灣這塊土地賜福。

廟方指出，元宵遶境過程包括貼香條、絞轎（加緊束縛轎桿）、出巡文疏、起馬炮、點戲、出發遶境、犁轎入廟、安座祈安等儀式，2010年列為嘉義縣無形文化資產，2013年入選內政部台灣宗教百景之一。

媽祖 新港奉天宮 遶境

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