用科技說古往今來 台南「透‧南城」拿法國設計獎金獎

台南市都市發展局主辦的台南400「透‧南城：城市穿行四百年」城市展，去年底獲英國倫敦設計獎，今年開春又再度榮獲「2025法國設計獎室內設計-展館及展覽類」金獎，連續獲得國際大獎肯定，都發局表示，象徵台南在城市規畫與設計領域的持續創新與突破。

都發局長徐中強於4日開春的第一次市政會議獻上倫敦設計獎獎座，市長黃偉哲也同步宣布法國設計獎的喜訊，黃偉哲表示，隨著「透‧南城」城市展在國際舞台上屢獲殊榮，台南正穩步邁向國際化大都會城市。獲得國際大獎，展示了台南在城市治理上的成就，並吸引全球目光關注，彰顯大台南在發展與創新方面的無限潛力。

徐中強說，法國設計獎(French Design Awards)為國際獎項協會（IAA）所設立且為創意領域最具影響力的國際獎項之一，目的在表彰室內、建築、產品、包裝設計以及概念領域等類別的優秀作品，倡導與鼓勵突破界限，將創意、功能性融合到設計中。

「透‧南城」展覽的創新手法與精緻呈現正符合該獎項宗旨，並從來自全球數十個國家、數千件作品中脫穎而出，榮獲金獎，是對台南城市發展創新成就的國際認可。目前「透‧南城」3D環景虛擬展覽（https://reurl.cc/jyoXWp）仍在網路上展出，歡迎大家線上看展。