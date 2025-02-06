嘉市微型住宅綠能險護弱勢 屏縣房貸專案最高可貸85%

嘉義市政府與樸仔媽微型利他慈善會合作推動微型住宅綠能保險，為低收入戶納保住宅火災不便險，提供建物動產補償等保障，嘉惠982戶弱勢家庭；屏東縣房貸優惠專案今年購屋貸款成數最高85%，但總房價不得超過1250萬元。

嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會理事長蔡承宗昨天致贈贊助支票，由嘉義市長黃敏惠代表接受回贈感謝狀。社會處長李思賢說，微型住宅綠能保險專案針對低收入戶補助，保險期間1月至12月，提供火災事故等災害後的財物補償、生活補助，鼓勵選購具綠色節能標章家電產品，詳情上市府網站查詢。

屏東縣府2019年3月起與全國農業金庫合作推出「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，逐年增改，城鄉處指出，今年申請資格取消在屏東縣就業限制，申請年齡放寬至18歲以上即可申請，5年內購置房屋且屬金融機構轉貸者也可適用。

城鄉處長陳志宏說，民眾可混搭「農業版青安貸款」與「買厝住屏東，縣府挺起家」方案，享有購屋貸款成數最高85%，但總房價不得超過1250萬元，加碼購屋裝潢和添購家電最高100萬元貸款。詳情可洽縣府城鄉處08-7320415分機3324。