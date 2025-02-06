台南聖母廟後天煙火秀 雲林月眉元宵吃飯擔

台南安南區正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀後天登場，以「祥蛇獻瑞喜氣臨，聖母庇佑願平安」為主題，將有500台無人機、360度LED環景燈光秀，搭配3階段共67分煙火秀及12座蜂炮城，4萬發焰火齊發。

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮元宵節吃飯擔活動，東勢鄉月眉村全村2千多人動員，準備2300斗油飯、殺豬宰羊、烤鱷魚等美食，12日招待信眾吃平安。

聖母廟說，「花火迎春」活動今年加入無人機燈光展演秀，以科技結合宗教信仰，展現媽祖神威庇佑，因去年有人遭煙火落焰炸傷，今年擴大管制範圍300至500公尺，廟方提醒信眾遊客遵守安全規範，參加炸蜂炮及搶春牛，穿戴防護裝備，讓活動順利進行。

鹿耳門聖母廟又稱「台版紫禁城聖母廟」，「花火迎春」活動上午9點東門城迎春禮、下午2點廟埕藝陣大匯演，傍晚6點迓春牛遊行、晚間8點鞭春贊、搶春牛，8點半前啟燈啟炮。交通局將管制台江大道5段、城安路、安中路6段等路段，警方周邊路口交通疏導。

雲林褒忠鄉馬鳴山鎮安宮是台灣重要王爺信仰中心，每年元宵節由褒忠鄉、東勢鄉五股十四庄輪流辦平安遶境吃飯擔活動，今年東勢鄉月眉村主辦，全村2千多人動員，準備2300斗油飯、殺豬宰羊、烤鱷魚等各式美食招待全國民眾。

吃飯擔2014年登錄為雲林無形民俗文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列為台灣三大元宵民俗活動，吃飯擔源自清朝瘟疫橫行，居民元宵節迎請五年千歲十二王爺出巡遶境五股十四庄，消除瘴癘，感念神恩自發性準備「飯擔」，提供陣頭和隨香隊伍食用，至今百餘年歷史，今年以「月擔月興」為主軸，透過眉村及五股十四庄、信眾參與，讓吃飯擔盛事圓滿。