台南運河惡臭 環團諷「魚頭君」躺平

台南運河是舊城區發展重心與觀光熱點，春節遊客與河樂廣場前「魚頭君」拍照，聞到運河飄散惡臭殺風景，台南社大環境小組召集人黃煥彰認為水色暗沉有臭氣是缺氧，民代憂心盲段易有死水臭味影響生態；水利局說，已向中央爭取經費，引安平淨水廠放流水增加水流動改善。

台南社大環境小組召集人、中華醫大副教授黃煥彰春節到運河邊散步，發現河樂廣場前河段水色呈現暗沉有臭氣，認為缺氧，「連魚都會嫌」。市府為吸引遊客拍照，在河段設「魚頭君」，悠閒躺平大型平台，黃煥彰認為真的「躺平」，質疑這樣的運河水會有健康魚？

議員李啟維表示，長期關心運河水質，特別是盲段處易有死水，久了會有臭味影響生態，期待埋管放流措施改善，人為汙染要用心檢視，落實雨汙水分流，多管齊下讓水質清澈美麗。

舊城區古蹟美食多，從安平老街到河樂廣場、國華街、友愛街、中正商圈，海安商圈，都緊鄰運河，運河成為觀光發展中心，市府在此有運河星鑽計畫，增設遊河站點。春節天氣晴朗，每天吸引大批遊客。不過，來到河樂廣場前運河旁欣賞美景拍照，聞到臭味，是美中不足處。

水利局長邱忠川表示，安平下水道接管率逾95%，民生汙水截流到安平淨水廠，運河無汙染，此段水色暗沉有臭味，是因河樂廣場前河段為運河盲段及背景樓房所致。

運河有2個出海口，漲潮時潮水來不到盲段，因水不流通缺氧，因此在此河段設曝氣機，增加溶氧量，此河段顏色看起來不清澈，而是暗沉，和旁邊有大樓有關，因太陽照不到，水色會較暗沉。

為改善問題，已提計畫向國土署爭取4千萬元經費，從安平淨水廠埋設管線到盲段，把部分處理過要放流海洋的水，引到盲段放流，增加盲段河水流動，提升溶氧氧量，改善臭味。