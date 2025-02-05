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天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉 調升台北總教區輔理主教

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝
天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝

天主教教宗方濟各中午12時，也就是台灣時間晚間7時，同步在嘉義教區辦事處，發布嘉義教區秘書長趙永吉調升台北總教區輔理主教，襄助總主教鍾安住；趙永吉說，「天主旨意及恩寵總是超過規畫想像，敬祈代禱主佑我等。」

嘉義教區主教浦英雄發給教區神父、會士、修女及教友弟兄姊妹公開信說，「我們的秘書長趙永吉今天被教宗方濟各派任為台北總教區輔理主教，實在令人欣喜與感動！

羅馬梵蒂岡中午12時，教區辦事處晚上7時，同步向各位發佈此教區禧年喜訊，我們深深祝福趙秘書長，被天主揀選為宗徒的繼承人，是我們嘉義教區榮耀，是新春佳節的恩賜，更是許多人的推薦和盼望的，我們教區禧年的大喜事。

教宗方濟各任命他為台北總教區輔理主教，這不僅是對趙神父多年奉獻肯定，也是對台北總教區未來發展期許，深信我們敬愛的台北總教區鍾總主教，教區會士神父及弟兄姊妹也衷心盼望。我們一起衷心祝賀趙永吉神父，為他誠心祈禱，願他在新的職務中繼續以智慧與慈愛帶領信徒，為台灣教會注入更多活力與希望。」

天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝
天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝
天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝
天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝

嘉義 方濟各 神父

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